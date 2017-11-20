Акимат Уральска не планирует благоустраивать улицу в районе, где расположен отдел ЖКХ

На благоустройство улицы Чекменная у городских властей нет средств. Зато в акимате пообещали установить знаки, запрещающие купание в искусственном водоеме.

Фото предоставлено жителями ул. Чекменная

Напомним, что в «Уральскую неделю» обратились жители улицы Чекменная (район Налогового комитета, отдела ЖКХ). Уральцы пожаловались сразу на несколько проблем — отсутствие дороги, небезопасный водоем рядом с улицей, и вал, который мешает движению транспорта. Свои претензии они опубликовали на сайте газеты в рубрике «Народные новости». Приведите в порядок улицу Чекменная!

Сегодня, 20 ноября, акимат города предоставил официальный ответ на вопросы жителей улицы Чекменная.

— Работы по ремонту дороги по указанной улице не входят в план благоустройства города. При выделении соответствующего финансирования будет рассмотрена возможность включения этой улицы в план по разработке ПСД, — написал пресс-секретарь акима Уральска Арсен ГУБАШЕВ.

По поводу искусственного водоема, расположенного по улице Чекменная, Арсен Губашев отметил, что бассейн предназначен для заполнения арычной системы и создания микроклимата в городе.

— Ограждение бассейна и демонтаж труб не планируются, — ответил он. — В следующем году при заполнении его водой будут установлены знаки, запрещающие купание в данном водоеме.

На претензии же уральцев о том, что посередине улицы Чекменная расположен вал, мешающий движению автотранспорта, в акимате ответили следующее:

«По обеим сторонам улицы Чекменная имеется проезд шириной по 5 метров».

Екатерина ЛИТВЯКОВА