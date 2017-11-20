Беременную женщину, получившую сильнейшие ожоги при пожаре, отправят на лечение в Астану

Ребенок в утробе матери жив, несмотря на крайне тяжелом состояние матери. Врачи намерены спасти и ее и малыш, для чего планируют санавиацией доставить женщину в клинику в Астане.

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Об этом корреспонденту «УН» сообщил пресс-секретарь областного управления здравоохранения Саламат ЕРАЛИН.

— Женщина находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии, — рассказал пресс-секретарь. – Сердцебиение ребенка прослушивается. Сейчас решается вопрос о ее транспортировке санитарной авиацией в Астану.

Как отметили в пресс-службе, с места пожара в городскую многопрофильную больницу 18 ноября были доставлены все члены семьи: трое детей, супруг беременной женщины и еще одна женщина.

— Мужчина получил ожоги кистей рук. После оказанной помощи он отпущен домой, — отметил Саламат Ералин. – Дети и женщина осмотрены, их жизни ничего не угрожает. Они находятся на амбулаторном лечении по месту жительства.

Напомним, что утром 18 ноября в частном доме по улице Бокенбай в поселке Зачаганск произошел хлопок газо-воздушной смеси. Произошло обрушение фронтона мансарды. С места пожара в областную больницу с 85 процентами ожогами тела госпитализирована 37-летняя беременная женщина (срок — 31 неделя).

Екатерина ЛИТВЯКОВА