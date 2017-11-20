Более 50 миллионов тенге задолжали работодатели ЗКО своим сотрудникам

Большая часть долгов — 30 миллионов тенге — уже взыскана частными судебными исполнителями.

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Об этом сообщил руководитель Региональной палаты частных судебных исполнителей области Жандос САМАТОВ.

— За прошедшие месяцы этого года 20 предприятий области задолжали заработную плату 317 работникам, — рассказал Жандос Саматов. – Общая сумма долга – более 50 миллионов тенге.

На сегодняшний день удалось взыскать более 30 миллионов. Зарплата выдана 185 работникам из 11 предприятий.

— Кроме того, судебными исполнителями удалось частично взыскать с ТОО «АзияБолашакБатыс» и ТОО «БГС Аксай» в пользу 123 работников сумму в размере 2 819 000 тенге, — отметил Саматов.

Вот список тех предприятий, которые выплатили долги по зарплате:

КХ «Жанар» — 1,4 млн. тенге

ТОО «Пойма Агро» — 3,6 млн. тенге

ТОО «Транспортник» — 15,6 млн. тенге

ТОО «БатысАлемКурылыс+» — 7,3 млн. тенге

ТОО «ГазСтройЮг» — 800 тысяч тенге

ТОО «Каризма» — 1 млн. тенге

ТОО «Сана-Строй» — 260 557 тенге

ТОО «Волшебница» — 33 125 тенге

ТОО «Hess-Oral» — 41 834 тенге

ТОО «Спец-Строй» — 43 591 тенге

ИП «Бисенгалиев» — 20 000 тенге

Екатерина ЛИТВЯКОВА