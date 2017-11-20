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Опубликовано: Пн, Ноя 20th, 2017
512 ЗКО / Картина дня

Дома для жителей Березовки могут стать поводом для штрафа

Прекращено уголовное дело по факту завышенной стоимости строительства домов для жителей Березовки (на 1 млрд. тенге). Теперь строителям грозит штраф по обвинению в монополистическом сговоре.

Речь идет о двух многоквартирных домах, которые строятся в Аксае для переселения жителей поселка Березовка из санитарной зоны Карачаганакского месторождения. В марте 2016 года проверка обоснованности строительной сметы выявила, что стоимость строительства домов была завышена на 1 млрд. тенге. В центре внимания прокуратуры оказались две строительные компании, которые выиграли тендер на строительство домов, — ТОО АзияТехСтрой» и ТОО «Фирма АТК». Позже уголовное расследование было прекращено.

Теперь, по информации Департамента госдоходов ЗКО, следует, что повторная проверка подтвердила факт завышенной стоимости строительства двух 9-этажных домов для жителей Березовки, но уголовного расследования по этому факту не будет. После почти полугодовой проверки органами прокуратуры решено, что обе строительные компании будут привлечены к административной ответственности по статье 159 КоАП РК «Монополистическая деятельность».

В ЗКО на 1 млрд. тенге завысили стоимость домов, построенных для жителей Берёзовки

По этой статье, если будет доказано, что обе строительные компании в сговоре умышленно завысили стоимость своих работ, им грозит штраф в размере от 3 до 5% от суммы незаконно полученного дохода.

Один комментарий
  1. Гизат says:
    20 ноября 2017 в 13:48

    Разве не Заказчик определяет сметную стоимость строительства? Да, непонятно ВСЕ это……. Где БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ лучше не лезть ВСЯКИМ проверяющим-надзорным органам… Денежки то бюджетные, а вроде бы народные или государственные или наоборот.. В общем понятно-непонятно……

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