Германские эксперты составили рейтинг самых надежных и самых ненадежных подержанных авто

Немецкое агентство технической инспекции и сертификации (TÜV) составило рейтинг самых надежных и самых ненадежных подержанных автомобилей в возрасте от двух до 11 лет. Рейтинг основан на результатах почти 10 миллионов технических экспертиз 225 моделей, проведенных за последний год, пишет Motor.

Самым надежным автомобилем среди двух- и трехлетних машин признали родстер Mercedes SLK, а самым ненадежным авто возраста два-три года назвали кроссовер Kia Sportage.

Наиболее надежной машиной возраста четыре-пять лет составители рейтинга сочли Mercedes B-Class, самой ненадежной — Peugeot 206.

Самым надежным авто возраста шесть-семь лет признали Porshe 911, самым ненадежным — Chevrolet Aveo.

На вершину рейтинга надежности среди машин возраста 8-11 лет эксперты поставили тот же Porshe 911, а самым ненадежным в этой возрастной категории признали Ford Ka.

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