Игорь Эйдман: «Свергнуть диктатора мало»

«Пора признать, что большинство постсоветских «республик» еще в 90-е — 00-е захватили криминальные группировки, поделившие между собой власть и собственность. Граждане этих стран стали кормовой базой и заложниками правящего криминалитета, главная задача которого — сохранение присвоенных ресурсов», — пишет социолог на своей странице в Facebook.

«Свергнуть диктатора мало, нужно ликвидировать всю систему власти коррумпированных элит. События в Украине это в очередной раз доказали.

В прекрасной России (Украине, Белоруссии, Казахстане и т.д.) будущего:

1. Вся нынешняя высшая бюрократия и большинство сотрудников «правоохранительных органов» будут отправлены в отставку с пожизненным запретом занимать государственные должности. То есть проработал в путинской или кучмовско-януковичевской системе власти — больше не имеешь право занимать гос. посты (тоже судьи, полицаи и пр.).

2. Олигархат будет лишен незаконно присвоенной крупной собственности. Иначе он коррумпирует любую новую бюрократию.

Только так в этих странах можно обуздать коррупцию и создать новое, демократическое правовое государство».

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