На трассе в ЗКО водитель минивэна на смерть сбил женщину

По словам очевидцев ДТП, 42-летнюю женщину сбил водитель «Шарана», осуществляющий пассажироперевозки между городами Аксай и Оренбург.

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Как сообщил пресс-секретарь областного управления здравоохранения Саламат ЕРАЛИН, авария произошла на трассе «Оренбург-Аксай» 17 ноября в 6.24 часа.

— Женщина 1975 года рождения переходила дорогу в районе ворот № 5 на месторождении КПО б.в. И ее сбил автомобиль, — рассказал Саламат Ералин. — Из центральной районной больницы на место ДТП выехала «скорая помощь».

Однако, по словам пресс-секретаря, когда «скорая» прибыли на место, женщина уже была мертва.

— Ее смерть констатировала медицинская служба КПО, которая находится рядом с местом ДТП, — сказал Ералин.

Как рассказали очевидцы аварии, женщину сбил водитель автомобиля «Шаран», который занимается перевозками пассажиров между Оренбургом и Аксаем.

Официальный ответ от ДВД ЗКО редакция еще не получила.

Екатерина ЛИТВЯКОВА