Погода в Уральске и Аксае на 20 ноября

Погода в Уральске днём будет ясной, в Аксае сохранится пасмурной. Плюсовая температура сохраняется в обоих городах.

иллюстративное фото из открытых источников

Днём в Уральске, по сообщению GISmeteo, будет ясная погода. Температура воздуха +4 градуса. Влажность составит 70 процентов. Ночью температура сохранится плюсовой, не опустится ниже +2/+3 градусов.

В Аксае погода остаётся пасмурной. Воздух днём прогреется до +5 градусов. Влажность — до 70 процентов. Ночью температура останется тёплой, +3 градуса. Облачность сохранится.