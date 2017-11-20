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Опубликовано: Пн, Ноя 20th, 2017
0 ЗКО / Картина дня

Погода в Уральске и Аксае на 20 ноября

Погода в Уральске днём будет ясной, в Аксае сохранится пасмурной. Плюсовая температура сохраняется в обоих городах.

иллюстративное фото из открытых источников

Днём в Уральске, по сообщению GISmeteo, будет ясная погода. Температура воздуха +4 градуса. Влажность составит 70 процентов.  Ночью температура сохранится плюсовой, не опустится ниже +2/+3 градусов. 

В Аксае погода остаётся пасмурной. Воздух днём прогреется до +5 градусов. Влажность — до 70 процентов. Ночью температура останется тёплой, +3 градуса. Облачность сохранится. 

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2017-11-20
Утром2 ℃
Днем3.88 ℃
Вечером1.71 ℃
Ночью1.18 ℃
Влажность78 %
ДавлениеhPa 1028.78
Скорость ветра5.62 м/с
2017-11-21
Утром2 ℃
Днем5.83 ℃
Вечером3.69 ℃
Ночью4.09 ℃
Влажность76 %
ДавлениеhPa 1017.14
Скорость ветра6.37 м/с