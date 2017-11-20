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Опубликовано: Пн, Ноя 20th, 2017
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Ребенка обгоревшей женщины в Уральске спасти не удалось

37-летняя женщина по-прежнему находится в крайне тяжелом состоянии.

Иллюстративное фото

Об этом сообщил заместитель руководителя областного Управления здравоохранения Нурданат БЕРКИНГАЛИ.

— Ребенка спасти не удалось, произошла внутриутробная смерть, — сказал Нурданат Беркингали. — Женщина в очень тяжелом состоянии находится в реанимации. Решается вопрос о ее транспортировке в клинику Астаны.

При пожаре в Уральске пострадала беременная женщина

Напомним, что беременная женщина пострадала при пожаре в частном доме 17 ноября. С места происшествия в областную клиническую больницу была доставлена женщина на 7-ом месяце беременности с 85% ожогов тела. В городскую многопрофильную больницу доставили троих детей, мужчину и еще одну женщину. Все они были отпущены домой.

Беременная женщина, пострадавшая при пожаре, находится в тяжелом состоянии

Екатерина ЛИТВЯКОВА

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