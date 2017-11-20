Ребенка обгоревшей женщины в Уральске спасти не удалось

Напомним, что беременная женщина пострадала при пожаре в частном доме 17 ноября. С места происшествия в областную клиническую больницу была доставлена женщина на 7-ом месяце беременности с 85% ожогов тела. В городскую многопрофильную больницу доставили троих детей, мужчину и еще одну женщину. Все они были отпущены домой.