В ДВД ЗКО подтвердили, что женщину насмерть сбил «Шаран»
На трассе Уральск-Аксай водитель «Wolkswagen Sharan» насмерть сбил 42-летнюю женщину. Заведено уголовное дело.
— 17 ноября в 6:30 утра, — рассказали в местной полицейской службе, — На 22 километре трассы Уральск-Аксай водитель Ш. сбил пешехода А.
Женщина от полученных травм скончалась в машине скорой помощи по дороге в больницу.
Однако, как ранее сообщил пресс-секретарь облздрава, смерть женщины констатировали врачи медслужбы КПО би ви, находившиеся недалеко от места аварии.
— По данному делу, — сообщили в полиции, — Возбуждено уголовное дело по статье 345 часть 3 «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека». Наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет
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Мария МЕЛЬНИКОВА