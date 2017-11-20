В ДВД ЗКО подтвердили, что женщину насмерть сбил «Шаран»

— По данному делу, — сообщили в полиции, — Возбуждено уголовное дело по статье 345 часть 3 «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека». Наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет