В Уральске более 70 возмущенных водителей собрались перед зданием полиции (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Более 70 водителей Уральска собрались вечером перед зданием Управления административной полиции (бывшю здание дорожной полиции). Все собравшиеся это люди, которые получили уведомление о штрафах с одного скоростемера, который по их мнению неисправен.

Один из водителей Ержан Кунанбаев показывает четыре уведомления о наложенном штрафе за превышение скорости, которые зафиксировал скоростемер. На фото он показывает уведомление, где его автомобиль сфотографирован в потоке вместе с полицейской патрульной машиной.

Речь идет о скоростемере на улице Чагано-Набарежная в районе памятника двум солдатам. Примерно с середины октября этот скоростемер стал массово фиксировать превышения скорости автомобилей проезжающих мимо. Оштрафованные водители смогли найти друга благодаря публикации на сайте «Уральской недели» три недели назад. Сегодня, организованная группа водителей собралась перед зданием полиции, чтобы разобраться почему скоростемер фиксирует превышение скорости, в то время как автомобили (по словам заявителей) ехали в пределах допустимой скорости.

Всех собравшихся водителей пригласили в актовый зал местной полицейской службы, где с собравшиеся потребовали предоставить им документацию на этот скоростемер.

Начальник отдела административной практики УАП ДВД Манарбек Нажиев сообщил, что данный скоростемер недавно проверялся специалистами из Астаны, но предоставить для ознакомления документы результатов проверки не смог.

Также Манарбек Нажиев сообщил, что все собравшиеся имеют возможность обжаловать присланные постановления и в течение 10 дней получить ответ на свои жалобы.

Екатерина Литвякова