В Уральске коммунальщики поднимают пыль в воздух, вместо того чтобы ее убирать

На прошлой неделе пользователи сайта прислали два фотофакта, которые трудно объяснить с точки зрения здравого смысла. На фотографиях пример того, как коммунальные службы подвергают здоровье горожан опасности.

Этот снимок был сделан в районе Зачаганск. На снимке хорошо видно как тракторы подметая улицы поднимают в воздух огромное количество пыли. В том месте, где был сделан снимок, находится учебное заведение, за АЗС жилой район и поликлиника.

Этот снимок был сделан в центре города, на проспекте Достык в районе областного маслихата. Интрига заключается в том, что такие автомобили городские власти закупали для того, чтобы было меньше пыли. Подобные автомобили в просторечье называются «уличными пылесосами» — то есть они должны всасывать пыль и мусор чтобы собирать их в контейнере. Но как видно на этом снимке пыль просто выдувается под давлением в воздух.

Мы опубликовали эти снимки в социальных сетях и на странице акимата города в Facebook. На этой же странице акимат позже опубликовал свои новости, проигнорировав эти фотографии.

Поэтому мы просим департамент по охране общественного здоровья расценивать данную публикацию как журналистский запрос и ответить на вопрос — являются ли эти случаи нарушением закона и если да, то какая предусмотрена за это ответственность? Надеемся, что и акимат города снизойдет до внятного комментария и объяснит — каким образом дорогостоящая техника для удаления пыли, приобретенная за счет налогоплательщиков, загрязняет город.