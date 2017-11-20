В Уральске коммунальщики поднимают пыль в воздух, вместо того чтобы ее убирать
На прошлой неделе пользователи сайта прислали два фотофакта, которые трудно объяснить с точки зрения здравого смысла. На фотографиях пример того, как коммунальные службы подвергают здоровье горожан опасности.
Мы опубликовали эти снимки в социальных сетях и на странице акимата города в Facebook. На этой же странице акимат позже опубликовал свои новости, проигнорировав эти фотографии.
Поэтому мы просим департамент по охране общественного здоровья расценивать данную публикацию как журналистский запрос и ответить на вопрос — являются ли эти случаи нарушением закона и если да, то какая предусмотрена за это ответственность? Надеемся, что и акимат города снизойдет до внятного комментария и объяснит — каким образом дорогостоящая техника для удаления пыли, приобретенная за счет налогоплательщиков, загрязняет город.