В Уральске открылась современная общественная баня «Люкс» (ФОТО)

В новом помещении бани, расположенном в районе остановки «Белая Казарма», одновременно смогут попариться порядка 70 человек, мужское и женское отделения разделены поровну. Стоимость посещения составит 600 тенге с человека.



Традиция ходить в баню не иссякает и в наши дни. Провести выходные или просто отдохнуть душой и телом в нашем городе можно в новой уникальной общественной бане «Люкс». Здесь чистота, порядок и комфорт — превыше всего. К тому же, «Люкс» – единственная баня такого формата в этом районе, и её открытия с нетерпением ждали клиенты. Влажный пар в новой бане, подобно ингаляции, способствует облегчению дыхания. Научно доказано: влажный воздух в бане помогает избавляться от большого количества заболеваний, прогревает тело изнутри, что помогает улучшить обмен веществ.

Владелица бани Анара сообщила, что посетителям предоставлена удобная парковка, в дальнейшем будет организовано мини-кафе c широким ассортиментом натуральных чайных напитков и мёда, вкусной выпечки, безалкогольных напитков и натуральных соков. Клиенты смогут получить расслабляющий массаж, воспользоваться услугами парикмахера, посетить маникюриста и приобрести банные принадлежности.

С 1 декабря информация о местонахождении бани «Люкс» будет доступна в программе «2Гис».

Адрес: г. Уральск, ул. Джексенбаева, 2/4а (остановка «Белая Казарма»)

Автобусные маршруты: 4, 7, 16, 17.

График работы – ежедневно, с 10.00 до 22.00

Каждый вторник – санитарный день.

Тел: +7 775 570 58 54

+7 777 797 18 42

Instagram: @Lux_banya_Uralsk

Нана ИКСАНОВА

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