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Опубликовано: Пн, Ноя 20th, 2017
63 ЗКО / Картина дня

Погода на ближайшие сутки в Уральске и Аксае

В ближайшие сутки в Уральске и Аксае сохранится плюсовая температура.

Тёплая погода сохраняется в Уральске

В Уральске в первой половине дня ожидается небольшой дождь, сообщает GISmeteo, днём — прояснение. Температура воздуха повысится до +5 градусов, влажность воздуха достигнет 60%. Ночью температура останется плюсовой и достигнет +3 градусов.

В Аксае во вторник пасмурно. Днём возможен небольшой дождь. Воздух прогреется до +5 градусов, влажность достигнет 50%. В ночь на среду ожидается прояснение, температура составит +3 градуса.

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2017-11-20
Утром6 ℃
Днем6 ℃
Вечером3.56 ℃
Ночью3.43 ℃
Влажность78 %
ДавлениеhPa 1029.12
Скорость ветра5.54 м/с
2017-11-21
Утром2.2 ℃
Днем5.21 ℃
Вечером5.06 ℃
Ночью2.17 ℃
Влажность75 %
ДавлениеhPa 1019.2
Скорость ветра5.97 м/с