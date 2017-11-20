Погода на ближайшие сутки в Уральске и Аксае

В ближайшие сутки в Уральске и Аксае сохранится плюсовая температура.

Тёплая погода сохраняется в Уральске

В Уральске в первой половине дня ожидается небольшой дождь, сообщает GISmeteo, днём — прояснение. Температура воздуха повысится до +5 градусов, влажность воздуха достигнет 60%. Ночью температура останется плюсовой и достигнет +3 градусов.

В Аксае во вторник пасмурно. Днём возможен небольшой дождь. Воздух прогреется до +5 градусов, влажность достигнет 50%. В ночь на среду ожидается прояснение, температура составит +3 градуса.