В Уральске у медработника детского сада обнаружили туберкулез

У сотрудницы д/c №46 «Акжайык» диагностировали инфильтративный туберкулёз обоих лёгких. В настоящее время она отстранена от работы, а воспитанники детсада будут привиты.

По сообщению областного Управления здравоохранения, 26 сентября 2017 года медицинская работница детского сада, расположенного в 5 микрорайоне, была отправлена на больничный, по подозрению в онкологии. При проверке у нее выявили инфильтративный туберкулёз обоих лёгких, и после этого на работу она больше не выходила. Работники ГорСЭС провели проверку помещения детского сада и составили список детей, которые будут получать комплексное манту от значимых заболеваний с 21 ноября. На сегодняшний день детский сад работает в обычном режиме. Из 316 человек, обучающихся в д/с №46, родители 175 детей дали согласие на прививку. Такие цифры Облздрав обуславливает большим количеством так называемых, «родителей-отказников», которые не желают, чтобы их дети получали противовирусные или любые другие прививки.

Инфильтративный туберкулез легких – такое течение заболевания, при котором в легочной ткани происходят воспалительные изменения с образованием инфильтратов. При кашле из легких больного выделяется мокрота с высокой концентрацией микобактерий, которая очень заразна. Если больной инфильтративным туберкулезом человек отхаркивает мокроту на улице, он подвергает большой опасности даже находящихся поблизости прохожих. Заразиться таким туберкулезом можно воздушно-капельным путем, а также при близком контакте с зараженным или при использовании его предметов гигиены. Высока вероятность заражения людей даже с сильным иммунитетом.

Нана ИКСАНОВА

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