В ЗКО 22 школьника экстренно доставили в больницу с признаками отравления

Массовое отравление детей произошло в одной из школ в пригороде Аксая (Бурлинский район). В центральную районную больницу вечером доставили 22 ребенка.

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Все доставленные в больницу дети — ученики 6-7 классов школы поселка Кызылтал (в 2 км от Аксая). Их самочувствие ухудшилось вечером, примерно в 19-20 часов, когда занятия в школе уже завершались. Информацию об этом сообщил в редакцию один из родителей пострадавших детей. Позже информацию официально подтвердили в районной больнице.

По предварительной информации возможным источником отравления стала еда в школьной столовой. В настоящее время врачи и специалисты районного отдела санитарно-эпидемиологического контроля проверяют все продукты в школьной столовой. В числе возможного рассматривается версия пищевого отравления от фруктов, которые, возможно, были недостаточно помыты.

В приемном покое районной больницы куда мы позвонили, нам сообщили, что доставленные дети жалуются на боли в животе. У них нет рвоты и диареи.

В областном департаменте здравоохранения нам обещали утром предоставить полную информацию о происшествии.