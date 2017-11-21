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Опубликовано: Вт, Ноя 21st, 2017
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Арман Баймышев — Вот за чей счет поднимают зарплату полицейским

Все, что нужно знать о новых бюджетных приоритетах.

Предо мной новый Закон РК о внесении изменений и дополнений в Закон РК»О республиканском бюджете 2017-2019″. Читаю:

Статью 11 «Распределение целевых текущих трансфертов местным бюджетам»Дополнить подпунктами… следующего содержания:2-4) повышение окладов сотрудников органов внутренних дел;….

И тут возникает вопрос, за счёт чего? Ответ находится далее в этом же законе:

подпункт 15) исключить.

Что же было в подпункте 15? Чем в итоге пришлось пожертвовать? Читаю закон о бюджете в старой редакции:

15) материально-техническое оснащение организаций здравоохранения на местном уровне;

У меня всё…

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