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Опубликовано: Вт, Ноя 21st, 2017
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Повышенные оклады полицейских заложили в закон о бюджете РК

Повышенные оклады полицейских заложили в закон о бюджете РК

В закон «О республиканском бюджете на 2017−2019 годы» внесены изменения, предусматривающие повышение должностных окладов сотрудников органов внутренних дел и компенсацию потерь в результате сокращения периода повышенных ставок акцизов на бензин и дизельное топливо.

Источник: Tengrinews

Это предусматривается законом РК от 13 ноября 2017 года «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2017−2019 годы», передает корреспондент Tengrinews.kz.

Статья 11 закона «О республиканском бюджете на 2017−2019 годы» дополнена пунктами 2−4 — повышение должностных окладов сотрудников органов внутренних дел, а также 24 — компенсация потерь в результате сокращения периода повышенных ставок акцизов на бензин и дизельное топливо. Как сообщалось ранее, на повышение должностных окладов военнослужащих Вооруженных Сил, сотрудников органов внутренних дел и депутатов предусмотрено 33,1 миллиарда тенге в 2017 году.

В своем докладе министр финансов Бахыт Султанов сообщил, что расходы республиканского бюджета в 2017 году составят 11 триллионов 191,5 миллиарда тенге, что на 15,1 миллиарда тенге больше уточненного плана.

Ранее в МВД РК рассказали, когда полицейским начнут выплачивать повышенную зарплату.

https://news.mail.ru

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