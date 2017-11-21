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Опубликовано: Вт, Ноя 21st, 2017
93 ЗКО / Картина дня

Прокуратура ЗКО: «Исмаилбаев в сделках с землей не участвовал»

Областная прокуратура провела служебную проверку в отношении старшего помощника прокурора ЗКО Тимурлана Исмаилбаева.

— Служебная проверка по информации, размещенной на страницах газеты и интернет-портала «Уральской недели» под заголовками «СКВЕРная тайна», «Сотрудница акимата Уральска продавала земельные участки», в отношении сотрудника прокуратуры Тимурлана Исмаилбаева завершена, — сообщили в пресс-службе прокуратуры ЗКО.

Экс-чиновница акимата Уральска продавала чужие земли

В письме говорится, что в публикациях не приведены какие-либо конкретные доводы или обстоятельства о противоправных действиях Исмаилбаева (злоупотребление, лоббирование интересов, участие в сделках и предпринимательской деятельности).

— В ходе служебной проверки противоправные действия сотрудника также не установлены, — отметили в прокуратуре. — Исмаилбаев продолжает работать.

Статья в «Уральской неделе» стала поводом для проверки старшего помощника прокурора области

Екатерина ЛИТВЯКОВА

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