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Опубликовано: Вт, Ноя 21st, 2017
12 Главная тема / ЗКО / Картина дня

Пятеро из отравившихся школьников ЗКО до сих пор в больнице

Причина отравления до сих пор не известна.

иллюстративное фото из отрытых источников

В ЗКО 22 школьника экстренно доставили в больницу с признаками отравления

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— Из 22-х поступивших в районную больницу школьников, пятеро остаются в больнице, — рассказал руководитель облздрава Канат Тосекбаев, — Троим из них поставлен диагноз гастрит и дискенезия желчевыводящих путей. У двоих диагностирован острый фарингит. Остальные отпущены домой после проведённого обследования и проведённого симптоматического лечения.

— Ситуация находится под контролем, — заявил Канат Тосекбаев, — Результаты анализов будут готовы сегодня. Их мы сообщим после обеда.

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Напомним, вчера в 19 часов в ЦРБ Бурлинского района обратились ученики 6-7 классов школы №7 села Кызылтал с жалобами на боли в животе. У двоих была однократная рвота. Всех школьников поместили в стационар для проведения обследования и оказания первой помощи. На данный момент состояние всех учащихся удовлетворительное.

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Мария МЕЛЬНИКОВА

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