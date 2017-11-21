Пятеро из отравившихся школьников ЗКО до сих пор в больнице

Напомним, вчера в 19 часов в ЦРБ Бурлинского района обратились ученики 6-7 классов школы №7 села Кызылтал с жалобами на боли в животе. У двоих была однократная рвота. Всех школьников поместили в стационар для проведения обследования и оказания первой помощи. На данный момент состояние всех учащихся удовлетворительное.