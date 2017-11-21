Пятеро из отравившихся школьников ЗКО до сих пор в больнице
Причина отравления до сих пор не известна.
В ЗКО 22 школьника экстренно доставили в больницу с признаками отравления
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— Из 22-х поступивших в районную больницу школьников, пятеро остаются в больнице, — рассказал руководитель облздрава Канат Тосекбаев, — Троим из них поставлен диагноз гастрит и дискенезия желчевыводящих путей. У двоих диагностирован острый фарингит. Остальные отпущены домой после проведённого обследования и проведённого симптоматического лечения.
— Ситуация находится под контролем, — заявил Канат Тосекбаев, — Результаты анализов будут готовы сегодня. Их мы сообщим после обеда.
Напомним, вчера в 19 часов в ЦРБ Бурлинского района обратились ученики 6-7 классов школы №7 села Кызылтал с жалобами на боли в животе. У двоих была однократная рвота. Всех школьников поместили в стационар для проведения обследования и оказания первой помощи. На данный момент состояние всех учащихся удовлетворительное.
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Мария МЕЛЬНИКОВА