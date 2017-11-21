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Опубликовано: Вт, Ноя 21st, 2017
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Радиация скорее всего перенесена в Казахстан — московское метеобюро

Эксперты московского метеобюро считают, что ветер мог перенести радиацию в Казахстан, поскольку сентябрьский ветер дул с севера и в южном направлении.

Ранее Росгидромет заявил о высоком загрязнении воздуха радиоактивным изотопом рутений-106, которое было зафиксировано с 25 сентября по 1 октября на Южном Урале.

В России Росгидромет 26—27 сентября фиксировал продукты распада рутения-106 в Татарстане, а 27—28 сентября загрязнение проб было обнаружено в Волгограде и Ростове-на-Дону, сообщил сайт «URA.RU».

Что такое рутений-106?

Это один из изотопов рутения. В природе он не существует сам по себе, а образуется в результате деления ядер урана и плутония в реакторах атомных электростанций, подводных лодок, кораблей, при взрывах атомных бомб. В атомных электростанциях, при сжигании урановых блоков образуется своеобразная зола — ей и является рутений.

Чем опасно для человека заражение рутением-106?

Такие выбросы чреваты массовой гибелью людей, считает руководитель Центра правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях, профессор, доктор медицинских наук Михаил Виноградов, принимавший участие в ликвидации Чернобыльской аварии.

«Влияние радиации очень опасно — она вызывает многие тяжелые заболевания, прежде всего, онкологические и сердечно-сосудистые. Особый риск есть для людей, который оказались в самом очаге аварии», — рассказал Виноградов «URA.RU». Он также отметил, что недуги могут проявиться не сразу, а спустя некоторое время — все зависит от полученной человеком дозы радиации.

При этом Виноградов назвал «очень странным» поведением Росгидромета, который опроверг свои же данные: «Все это еще больше напоминает Чернобыль — тогда тоже власти усиленно молчали, опасаясь массовой паники».

Напомним, ранее немецкие и французские ученые сообщали о том, что в Европу из России пришло радиоактивное облако. Одним из вероятных источников радиации называли Челябинскую область.

2 комментария
  1. Миша says:
    21 ноября 2017 в 17:24

    Какого чл-а они молчали, я то думаю, почему мне было плохо. Подозревал на радиацию но думал, что вспышки на солнце.
    Нужно судить этих придурков.

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