Росгидромет подтвердил «экстремально высокое» радиационное загрязнение на Южном Урале

Росгидромет опубликовал бюллетень о радиационной обстановке на территории России в сентябре 2017 года, согласно которому наибольшая концентрация радионуклида рутения-106 (Ru-106), все же, наблюдалась в Челябинской области — в 100-км зоне ПО «Маяк».

Загрязнение лабораторных проб характеризуется как «экстремально высокое» и «высокое». О том, что в России произошел выброс Ru-106, ранее сообщали европейские ученые. Радиоактивное облако дошло до Франции. Но «Росатом» назвал несостоятельными выводы о том, что источником радиации стало его предприятие. Теперь «Гринпис» готовит заявление в прокуратуру.

«Гринпис» запросил в Росгидромете данные мониторинга радиоактивного загрязнения окружающей среды. В ответ ведомство сообщило о публикации соответствующих бюллетеней.

«В отчёте Росгидромета за сентябрь указано, что наиболее значительные концентрации рутения-106 обнаружены в населенных пунктах вблизи комбината „Маяк“ (предприятия, где ведётся переработка отработавшего ядерного топлива)», — говорится в сообщении «Гринписа».

В самом бюллетене действительно указано, что повышение концентрации рутения было зафиксировано в 100-км зоне в ПО «Маяк». «Из пунктов наблюдения, в которых были зарегистрированы кратковременные повышенные значения объемной активности и выпадений, пунктах Ибрагимово (Аргаяш) Новогорный, Худайбердинск, Метлино находится в 100-км зоне ПО „Маяк“ и ПЗРО Челябинское отделение филиала „Уральский территориальный округ“ ФГУП „РосРАО“», — говорится в документе. Также по данным сетевых лабораторий рутений был обнаружен в пунктах Уфа-Дема и Бугульма.

Кроме того, в конце сентября и начале октября возникли условия для активного переноса воздушных масс и загрязняющих веществ с территории Южного Урала в Европу, говорится на сайте «Росгидромета». «Метеорологическая обстановка на Южном Урале и центральной части ЕТР в период с 25 сентября по 6 октября определялась обширным антициклоном с центром в районе Белого моря, который практически смыкался с антициклоном в центральной части Западной Сибири.

В результате этого, в южной части Западной Сибири, на Южном Урале, в Прикаспийской низменности и Предкавказье возникли условия для активного восточного переноса воздушных масс и загрязняющих веществ с территории Южного Урала и южной Сибири в район Средиземноморья, и затем — на север Европы», — говорится на сайте «Росгидромета».

«Гринпис» уточняет, что ранее ведомство отрицало такую возможность.

Также на сайте «Росгидромета» уточняется, что с 25 сентября до 1 октября превышение суммарной бета-активности в пробах радиоактивных аэрозолей и выпадений фиксировали все посты, расположенные в Южном Урале. 26–27 сентября продукты распада Ru-106 зафиксированы в Татарстане, а 27–28 сентября высокое загрязнение проб аэрозолей и выпадений — в Волгограде и Ростове-на-Дону. С 29 сентября по 3 октября Ru-106 фиксируют все европейские страны, начиная с Италии и далее на север Европы. 2–6 октября Ru-106 обнаружен в пробах аэрозолей в Санкт-Петербурге.

«Все зафиксированные СРМ Росгидромета объемные активности рутений-106 на 2-4 порядка величины ниже допустимой среднегодовой объемной активности ДОАнас =4,4 Бк/м3, регламентируемой в НРБ-99/2009», — уточняется в бюллетене. Тем не менее в таблице на сайте ведомства загрязнение характеризуется как «экстремально высокое» и «высокое».

«Гринпис» делает акцент на предположение французского института IRSN, согласно которому могло быть выброшено от 100 до 300 терабеккерель активности. Для сравнения, разрешенный годовой выброс комбината «Маяк» рутения-106 в сумме с его дочерним изотопом родием-106 в 10 тыс. раз меньше, чем 300 терабеккерель. В случае такой аварии, по оценкам IRSN, нужно защитить людей в радиусе нескольких километров от места выброса.

«Даже с учётом того, что наблюдаемая концентрация над Европой мала, воздействию подверглись десятки миллионов людей, и у кого-то из них обязательно будут проблемы со здоровьем», — отмечает организация.

«Гринпис» России обратится в прокуратуру из-за возможной радиационной аварии на Южном Урале.

Напомним, ранее немецкие и французские ученые сообщали о том, что в Европу из России пришло радиоактивное облако. Одним из вероятных источников радиации называли Челябинскую область.

www.znak.com