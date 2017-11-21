В «Планете одежды и обуви» новое поступление зимнего товара (ФОТО)

Торговый дом «Планета одежды и обуви» — место, где можно одеться всей семье, ощутимо сэкономив на покупках. Администрация магазина приглашает уральцев и гостей города оценить широкий ассортимент зимней коллекции курток, шуб, головных уборов и обуви для взрослых и детей.

Разнообразная женская и мужская одежда на любой вкус: пальто и куртки, костюмы и брюки, рубашки и футболки, трикотажные и шерстяные платья, водолазки, джемперы, кардиганы, сумки, головные уборы, нижнее белье, колготки и многое другое. Широкий ассортимент аксессуаров, ремней и дорожных сумок, головных уборов. Огромный выбор зимней детской одежды, и все — по крайне демократичным ценам!

ТД «Планета одежды и обуви» ждет вас по адресам:

1) г. Уральск, пр. Евразия, 110 (бывшая «Планета электроники»)

2) г. Уральск, пр. Абулхаир хана, ТРК «Орал», цокольный этаж

Нана ИКСАНОВА

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