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Опубликовано: Вт, Ноя 21st, 2017
31 ЗКО / Картина дня

В ЗКО водитель «скорой», перевозивший беременную, был пьян

По сообщению ДВД в отношении водителя возбуждено административное производство за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

иллюстративное фото из открытых источников

Машина «скорой помощи» с беременной женщиной перевернулась в ЗКО

Речь идёт об аварии на трассе Подстёпное-Илек в районе посёлка Пойма с участием «скорой помощи», в которой пострадала беременная женщина. ДТП произошло 10 ноября, когда машина «скорой помощи» перевозила беременную женщину из посёлка в горбольницу Уральска. Водитель на повороте не справился с управлением и машина, слетев с трассы, перевернулась несколько раз.

— Адмпроизводство возбуждено по статье 608 части 3 КоАП РК, — рассказали в пресс-службе ДВД ЗКО, — Сейчас назначен ряд экспертиз. Расследование ещё ведётся.

Мария Мельникова

Супруг пострадавшей в аварии в ЗКО: «В «скорой» пахло перегаром.

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