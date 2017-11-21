В ЗКО водитель «скорой», перевозивший беременную, был пьян

Речь идёт об аварии на трассе Подстёпное-Илек в районе посёлка Пойма с участием «скорой помощи», в которой пострадала беременная женщина. ДТП произошло 10 ноября, когда машина «скорой помощи» перевозила беременную женщину из посёлка в горбольницу Уральска. Водитель на повороте не справился с управлением и машина, слетев с трассы, перевернулась несколько раз.