Японцы приедут в Уральск для съемок фильма

Японские журналисты снимут в нашем городе документальный фильм о развитии шорт-трека в Казахстане.

Нурберген Жумагазиев из Уральска — ведущий шорт-трекист РК.

Об этом сообщили в пресс-службе областного управления физической культуры и спорта.

— Журналисты компании «TOKYO VIDEO CENTER INC» из Японии прибудут в Уральск завтра, 22 ноября, — отметили в управлении спорта. — С ведущими спортсменами области Нурбергеном Жумагазиевым и Абзалом Ажгалиевым они встретятся в этот же день в 16.00 часов в Теннисном корте.

Отметим, что вышеуказанные спортсмены являются кандидатами на участие в Зимних Олимпийских играх, которые состоятся в феврале 2018 года в городе Пхенчхан.

Екатерина ЛИТВЯКОВА