Погода в Уральске и Аксае на 23 ноября

В ближайшие сутки в Уральске и Аксае ожидается пасмурная тёплая погода.

Иллюстративное фото из открытых источников

По сообщению GISmeteo, в Уральске в четверг, 23 ноября, утром ожидается небольшой дождь. Днём будет пасмурно, температура воздуха +4/+5 градусов. Влажность воздуха составит 90%. Ночью будет пасмурно, плюсовая температура сохранится.

В Аксае также сохранится пасмурная погода. Днём ожидается небольшой дождь. Температура воздуха поднимется до +4 градусов. Влажность воздуха составит 80%. Ночью сохранится пасмурная погода, температура воздуха составит +4 градуса.