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Опубликовано: Ср, Ноя 22nd, 2017
47 ЗКО / Картина дня

Погода в Уральске и Аксае на 23 ноября

В ближайшие сутки в Уральске и Аксае ожидается пасмурная тёплая погода.

Иллюстративное фото из открытых источников

По сообщению GISmeteo, в Уральске в четверг, 23 ноября, утром ожидается небольшой дождь. Днём будет пасмурно, температура воздуха +4/+5 градусов. Влажность воздуха составит 90%. Ночью будет пасмурно, плюсовая температура сохранится.

В Аксае также сохранится пасмурная погода. Днём ожидается небольшой дождь. Температура воздуха поднимется до +4 градусов. Влажность воздуха составит 80%. Ночью сохранится пасмурная погода, температура воздуха составит +4 градуса.

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2017-11-22
Утром5 ℃
Днем5 ℃
Вечером3.68 ℃
Ночью4.93 ℃
Влажность69 %
ДавлениеhPa 1010.34
Скорость ветра5.16 м/с
2017-11-23
Утром5.43 ℃
Днем4.64 ℃
Вечером1.17 ℃
Ночью0.19 ℃
Влажность100 %
ДавлениеhPa 1014.09
Скорость ветра4.77 м/с