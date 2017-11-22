Пять земельных участков под бизнес выставят на торги в Уральске

Власти города выставят на аукцион пять земельных участков под ведение бизнеса. Аукцион состоится 12 декабря, в акимате города.

Обозначение земельных участков в поселке Деркул.

До 12 декабря каждый желающий может подать заявку на участие в аукционе. Речь идет собственно не о продаже земельных участков, а об аренде сроком на три года.

На аукцион будут выставлены два земельных участка площадью 6 соток в поселке Круглоозерное, два земельных участка площадью 4 сотки в поселке Деркул и один земельный участок в 20 соток в районе Старого аэропорта.

Обозначение земельных участков выставленных на аукцион в поселке Круглозерное

По словам руководителя отдела земельных отношений акимата города Армана Бисемалиева, до начала аукциона потенциальные участники должны пройти процедуру регистрации:

— Физическим лицам необходимо подать следующие документы: 1) заявку на участие в аукционе; 2) платежный документ, подтверждающий внесение гарантийного взноса; 3) документ, удостоверяющий полномочия представителя. Юридическим лицам необходимы: 1) заявка на участие в аукционе; 2) платежный документ, подтверждающий внесение гарантийного взноса; 3) не резиденты представляют легализованную выписку из торгового реестра или другой легализованный документ, удостоверяющий, что иностранное юридическое лицо является юридическим лицом по законодательству иностранного государства, с нотариально засвидетельствованным переводом на государственный и русский языки; 4) документ, удостоверяющий полномочия представителя.

Земельный участок выставленный на аукцион в районе Старого аэропорта

По условиям аукциона покупатель обязан подписать протокол о результатах аукциона в день его проведения, заключить договор купли-продажи право аренды земельного участка с ГУ «Отдел земельных отношений города Уральск» в течение одного рабочего дня со дня принятия соответствующего постановления акимата города Уральска и исполнить обязательства по нему, заключить договор об условиях освоения, использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением, при необходимости предоставить заинтересованным лицам право ограниченного пользования земельным участком (сервитут), своевременная оплата арендной платы, обременения (ограничения) на все земельные участки отсутствуют.

Аукционная стоимость участка, зафиксированная на торгах, оплачивается в виде авансового платежа в размере 50% в срок не позднее 5 банковских дней после подписания договора купли-продажи, а оставшаяся сумма должна быть внесена не позднее 30 календарных дней со дня подписания договора купли-продажи. Гарантийный взнос по каждому объекту торгов вносится отдельно.