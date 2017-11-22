Сауна: польза для здоровья и меры предосторожности
Чем полезна сауна, как правильно принимать сауну и какие меры предосторожности нужно соблюдать?
«Сауна» в переводе с финского означает «баня». Это слово было заимствовано и перешло во много других языков. Некоторые исследователи считают, что сауна была изобретена во времена Византийской империи, или заимствована скифами у славян, которые были связаны с финнами. Так или иначе, сауна – исконно финская традиция.
Каковы преимущества сауны?
- В сауне кровеносные сосуды становятся более гибкими и улучшается кровообращение в конечностях.
- Приток крови к коже увеличивается. Это приносит питательные вещества к подкожному слою и поверхностным тканям.
- Сауна тренирует сердечно-сосудистую систему и улучшает состояние сердца.
- Сауна приводит организм в состояние искусственной лихорадки (гипертермии). Лихорадка является частью естественного процесса исцеления тела. Эта «фальшивая лихорадка» стимулирует иммунную систему, что приводит к увеличению производства белых кровяных клеток и антител для борьбы с болезнью.
- Спортсмены используют сауну, чтобы ослабить напряженные мышцы после тяжелой тренировки.
- Сауна заставляет чувствовать себя обновленным и повышает уровень энергии.
- Сауна – это средство повышения гибкости мышц. Она создает чувство глубокой релаксации тела и ума.
- Сауна открывает поры кожи, успокаивает боль в мышцах, повышает кровообращение. Общие продукты метаболизма выделяются через кожу.
- Оставьте одежду в раздевалке.
- Примите душ, чтобы увлажнить кожу и удалить любые возможные ароматные запахи.
- Предельное время нахождения в парилке – от 10 до 15 минут.
- Выходите из парилки, если чувствуете себя неуютно или становитесь сонными.
- Охладитесь, поплавайте в бассейне.
- Пейте по 1-2 стакану воды перед каждым заходом в парилку.
- Не делайте более 3-х заходов в парилку за один раз.
- Убедитесь, что у вас нет аллергии на любые ароматические масла перед их использованием.
- Примите душ после процедуры.
- Не употреблять алкоголь до или во время сауны. Спирт обезвоживает тело, может вызвать сонливость и увеличивает нагрузку на сердце.
- После тренировки нужно дать организму достаточно времени, чтобы остыть, прежде чем подвергать его воздействию тепла в сауне, чтобы избежать теплового удара. Вы должны отдохнуть не менее 20 минут.
- Пейте много воды или травяного чая до и после сауны, чтобы заменить жидкость, потерянную во время процедуры. Потовые железы могут выделять до 30 граммов пота в минуту, поэтому обезвоживание – вполне реальная опасность, если не соблюдать осторожность. Усталость и другие признаки обезвоживания могут проявиться при потере от 1-2% массы жидкости тела. Симптомы сильного обезвоживания включают головокружение, учащенное сердцебиение и чрезмерную жажду.
- Перед сауной нельзя переедать.
- Лица с низким артериальным давлением (в сауне снижается артериальное давление), а также беременные женщины не должны использовать сауну. Высокая температура может нанести вред плоду.
- Способность детей к переносимости жары ограничена, так как жировой слой их кожи тонкий, а система выделения незрелая.
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Нана ИКСАНОВА
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