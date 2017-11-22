Сауна: польза для здоровья и меры предосторожности

«Сауна» в переводе с финского означает «баня». Это слово было заимствовано и перешло во много других языков. Некоторые исследователи считают, что сауна была изобретена во времена Византийской империи, или заимствована скифами у славян, которые были связаны с финнами. Так или иначе, сауна – исконно финская традиция.

Каковы преимущества сауны?

Как правильно принимать сауну?

В случае комбинированных объектов, таких как сауна и баня, вы можете переходить от одного типа к другому. Важно полностью остыть после каждого захода. Никогда не заходите в парную, если Ваше тело теплое (или, еще хуже, горячее) и никогда не меняйте типы тепловых процедур, пока не остыли правильно.

Отдыхали с семьёй в сауне «Каприз» в VIP-отделе. Очень понравилась природа, вокруг красиво, уютно, чисто, вежливые сотрудники, можно заказать горячее! Отдохнули и душой и телом, обязательно приедем еще! Алина Белато, 44 года

Я влюбилась в эту сауну с первого взгляда! Заказывали в «Капризе» азиатскую сауну. Первое-это чистота и порядок. Потрясающий двор, природа, беседки, качели! Сервис на высшем уровне, все сотрудники приветливые, свежие продукты, вкусная кухня. Можно самим пожарить шашлыки, есть каменные мангалы! В самой бане вместительный бассейн и классная парилка. Нам с друзьями очень понравилось, всем советую! Анара Динмухамедова, 27 лет

Ездили с друзьями в «Каприз» зимой, чтобы порыбачить и заодно пожарить шашлыки, отдохнуть. Очень впечатлил сервис и персонал. Быстро и чётко работают. Внутри просторно, тепло, есть бильярд. Мы остались очень довольны. Сделаем вылазки в «Каприз» традицией! Андрей Самарин, 36 лет

Долго думали, где отпраздновать с фирмой новогодний корпоратив. В итоге остановились на вип-зале сауны «Каприз». Очень впечатлила кухня. Горячее и салаты ничем не хуже блюд местных ресторанов. Тёплый пол, большой бассейн, уютная парилка. Все было весело и классно! Плюс очень близко, долго не пришлось ехать. Планируем отметить здесь день рождения фирмы! Алибек Исмаилов, 35 лет