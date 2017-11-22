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Опубликовано: Ср, Ноя 22nd, 2017
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Сауна: польза для здоровья и меры предосторожности

Чем полезна сауна, как правильно принимать сауну и какие меры предосторожности нужно соблюдать?

«Сауна» в переводе с финского означает «баня». Это слово было заимствовано и перешло во много других языков. Некоторые исследователи считают, что сауна была изобретена во времена Византийской империи, или заимствована скифами у славян, которые были связаны с финнами. Так или иначе, сауна – исконно финская традиция.

Каковы преимущества сауны?

  • В сауне кровеносные сосуды становятся более гибкими и улучшается кровообращение в конечностях.
  • Приток крови к коже увеличивается. Это приносит питательные вещества к подкожному слою и поверхностным тканям.
  • Сауна тренирует сердечно-сосудистую систему и улучшает состояние сердца.
  • Сауна приводит организм в состояние искусственной лихорадки (гипертермии). Лихорадка является частью естественного процесса исцеления тела. Эта «фальшивая лихорадка» стимулирует иммунную систему, что приводит к увеличению производства белых кровяных клеток и антител для борьбы с болезнью.
  • Спортсмены используют сауну, чтобы ослабить напряженные мышцы после тяжелой тренировки.
  • Сауна заставляет чувствовать себя обновленным и повышает уровень энергии.
  • Сауна – это средство повышения гибкости мышц. Она создает чувство глубокой релаксации тела и ума.
  • Сауна открывает поры кожи, успокаивает боль в мышцах, повышает кровообращение. Общие продукты метаболизма выделяются через кожу.

Как правильно принимать сауну?
  • Оставьте одежду в раздевалке.
  • Примите душ, чтобы увлажнить кожу и удалить любые возможные ароматные запахи.
  • Предельное время нахождения в парилке – от 10 до 15 минут.
  • Выходите из парилки, если чувствуете себя неуютно или становитесь сонными.
  • Охладитесь, поплавайте в бассейне.
  • Пейте по 1-2 стакану воды перед каждым заходом в парилку.
  • Не делайте более 3-х заходов в парилку за один раз.
  • Убедитесь, что у вас нет аллергии на любые ароматические масла перед их использованием.
  • Примите душ после процедуры.
В случае комбинированных объектов, таких как сауна и баня, вы можете переходить от одного типа к другому. Важно полностью остыть после каждого захода. Никогда не заходите в парную, если Ваше тело теплое (или, еще хуже, горячее) и никогда не меняйте типы тепловых процедур, пока не остыли правильно.
Каковы меры предосторожности в сауне?
  • Не употреблять алкоголь до или во время сауны. Спирт обезвоживает тело, может вызвать сонливость и увеличивает нагрузку на сердце.
  • После тренировки нужно дать организму достаточно времени, чтобы остыть, прежде чем подвергать его воздействию тепла в сауне, чтобы избежать теплового удара. Вы должны отдохнуть не менее 20 минут.
  • Пейте много воды или травяного чая до и после сауны, чтобы заменить жидкость, потерянную во время процедуры. Потовые железы могут выделять до 30 граммов пота в минуту, поэтому обезвоживание – вполне реальная опасность, если не соблюдать осторожность. Усталость и другие признаки обезвоживания могут проявиться при потере от 1-2% массы жидкости тела. Симптомы сильного обезвоживания включают головокружение, учащенное сердцебиение и чрезмерную жажду.
  • Перед сауной нельзя переедать.
  • Лица с низким артериальным давлением (в сауне снижается артериальное давление), а также беременные женщины не должны использовать сауну. Высокая температура может нанести вред плоду.
  • Способность детей к переносимости жары ограничена, так как жировой слой их кожи тонкий, а система выделения незрелая.

 

Отдыхали с семьёй в сауне «Каприз» в VIP-отделе. Очень понравилась природа, вокруг красиво, уютно, чисто, вежливые сотрудники, можно заказать горячее! Отдохнули и душой и телом, обязательно приедем еще! Алина Белато, 44 года

Я влюбилась в эту сауну с первого взгляда! Заказывали в «Капризе» азиатскую сауну. Первое-это чистота и порядок. Потрясающий двор, природа, беседки, качели! Сервис на высшем уровне, все сотрудники приветливые, свежие продукты, вкусная кухня. Можно самим пожарить шашлыки, есть каменные мангалы! В самой бане вместительный бассейн и классная парилка. Нам с друзьями очень понравилось, всем советую! Анара Динмухамедова, 27 лет

Ездили с друзьями в «Каприз» зимой, чтобы порыбачить и заодно пожарить шашлыки, отдохнуть. Очень впечатлил сервис и персонал. Быстро и чётко работают. Внутри просторно, тепло, есть бильярд. Мы остались очень довольны. Сделаем вылазки в «Каприз» традицией! Андрей Самарин, 36 лет

Долго думали, где отпраздновать с фирмой новогодний корпоратив. В итоге остановились на вип-зале сауны «Каприз». Очень впечатлила кухня. Горячее и салаты ничем не хуже блюд местных ресторанов. Тёплый пол, большой бассейн, уютная парилка. Все было весело и классно! Плюс очень близко, долго не пришлось ехать. Планируем отметить здесь день рождения фирмы! Алибек Исмаилов, 35 лет

 

Нана ИКСАНОВА

На правах рекламы.

 

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