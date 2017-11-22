Стало известно об условиях примирения подозреваемого в ДТП Александра Карагойшина с родственниками погибшей

Отец погибшей в ДТП Евгении Бондаренко рассказал об условиях примирения потерпевшей стороны с водителем, подозреваемым в совершении этой аварии.

Алексей Бондаренко – отец молодой женщины, погибшей в ДТП на пешеходном переходе, рассказал корреспондентам «УН», что родственники погибшей не имеют к Александру Карагойшину никаких претензий.

— Он приехал сразу в первый же день, и родственники приезжали. Мы поговорили… Видно было, что Александра и самого трясло. Сначала мы, конечно, были в шоке и вообще не шли с ними на контакт. Но по здравому размышлению… ну не специально же он убил. Если бы это было специально, я бы его сам порвал, если честно. Ну, так получилось. Я сам водитель – стаж больше 20 лет. Сам и в авариях бывал и во всяких ситуациях. Все это можно понять. Больше боли приносит то, что нас постоянно дергают, не оставляют в покое. В Уральске осиротели две девочки: их мама погибла под колесами автомобиля

По словам мужчины, на примирение родственники пошли после того, как поняли, что подозреваемый в аварии водитель и его сторона действительно переживают и стараются всеми способами сгладить ситуацию. Они помогли с похоронами, и обещали помогать материально оставшимся сиротами девочкам. Водитель, сбивший насмерть мать двоих детей, арестован на два месяца

— Новая супруга папы девочек уже собирает документы на их удочерение. Александр Карагойшин обещал до совершеннолетия помогать им материально. Кроме этого, его родственники пообещали приобрести каждой из них по квартире, девчонкам ведь еще расти и жить дальше. Нотариально мы это никак не оформляли, нотариально у нас там другие бумаги подписаны. В общем там все нормально. Я верю в его порядочность и доброе сердце. И хочу обратиться к горожанам. земляки, пожалуйста, оставьте нас в покое. Не будоражьте общественное мнение, это бесчеловечно. НЕ звоните мне, не подстрекайте на низость. Детям нужен покой. И мне тоже. Хватит обсуждать мое семейное положение, не чешите злыми языками нашу жизнь. Хватит. мы простили. И вы простите, — сказал Алексей Бондаренко..