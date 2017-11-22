В ЗКО дети и подростки совершили 121 преступление
Причём большую часть этих преступлений совершили подростки Уральска – 76 случаев.
Как сообщила «УН» старший инспектор ювенальной полиции Мадина Куспанова, львиную долю из всех преступлений составляют кражи – 72 эпизода за 10 месяцев 2017 года.
На втором месте стоят грабежи, с начала года западноказахстанские подростки ограбили 17 человек.
Из наиболее часто встречающихся преступлений в среде подростков также значатся вымогательство – 8 случаев, хулиганство – 7 случаев и мошенничество — 5.
К уголовной ответственности по данным преступлениям были привлечены 48 несовершеннолетних: 18 из них – школьники, 30 – учащиеся профтехучилищ.
Мадина Куспанова отметила, что за 10 месяцев 2017 года на учёт в инспекцию по делам несовершеннолетних были поставлены 167 несовершеннолетних, в том числе 74 ребёнка, которые воспитываются в 35 неблагополучных семьях.
Людмила КАЛАШНИКОВА
Преступления, совершённые несовершеннолетними в ЗКО
(в разрезе 5 лет, по данным ювенальной полиции)
2013 год – 191
2014 год – 146
2015 год – 183
2016 год – 131
2017 год – 121
Преступления в отношении несовершеннолетних по ЗКО
(в разрезе 5 лет, по данным ювенальной полиции)
2013 год – 461
2014 год – 469
2015 год – 206
2016 год – 86
2017 год –61