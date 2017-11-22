В ЗКО дети и подростки совершили 121 преступление

Причём большую часть этих преступлений совершили подростки Уральска – 76 случаев.

Как сообщила «УН» старший инспектор ювенальной полиции Мадина Куспанова, львиную долю из всех преступлений составляют кражи – 72 эпизода за 10 месяцев 2017 года.

На втором месте стоят грабежи, с начала года западноказахстанские подростки ограбили 17 человек.

Из наиболее часто встречающихся преступлений в среде подростков также значатся вымогательство – 8 случаев, хулиганство – 7 случаев и мошенничество — 5.

К уголовной ответственности по данным преступлениям были привлечены 48 несовершеннолетних: 18 из них – школьники, 30 – учащиеся профтехучилищ.

Мадина Куспанова отметила, что за 10 месяцев 2017 года на учёт в инспекцию по делам несовершеннолетних были поставлены 167 несовершеннолетних, в том числе 74 ребёнка, которые воспитываются в 35 неблагополучных семьях.

Людмила КАЛАШНИКОВА

Преступления, совершённые несовершеннолетними в ЗКО

(в разрезе 5 лет, по данным ювенальной полиции)

2013 год – 191

2014 год – 146

2015 год – 183

2016 год – 131

2017 год – 121

Преступления в отношении несовершеннолетних по ЗКО

(в разрезе 5 лет, по данным ювенальной полиции)

2013 год – 461

2014 год – 469

2015 год – 206

2016 год – 86

2017 год –61