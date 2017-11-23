Казахстанцам запретят оставлять анонимные комментарии

Мажилис парламента Казахстана одобрил поправки в законодательство по вопросам информации и коммуникаций. Полный текст законопроекта опубликован на сайте мажилиса, передает NUR.KZ.

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Статья 36 дополнена пунктом 5-1 следующего содержания:

Оказание собственником или владельцем общедоступного электронного информационного ресурса услуги по размещению пользователем информации осуществляется на основании соглашения, заключаемого в письменной форме (в том числе электронной), с использованием идентификации на портале «электронного правительства» или посредством зарегистрированного на общедоступном информационном электронном ресурсе абонентского номера сотовой связи пользователя путем отправления короткого текстового сообщения, содержащего одноразовый пароль для заключения соглашения.

Размещение информации пользователем осуществляется под своим именем или псевдонимом (вымышленным именем).

Обезличивание персональных данных осуществляется на основании и в порядке, определенном соглашением.

Собственник или владелец электронного информационного ресурса обязан хранить информацию, используемую при заключении соглашения, весь период его действия, а также в течение трех месяцев после его расторжения.

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