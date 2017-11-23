Когда Уральск перестанет ассоциироваться с плохими дорогами?!

Я являюсь жителем города Уральска по адресу: улица Ярославская, дом №10, и очень прошу вас и вашу редакцию уделить внимание на нашу проблему.



У нас по улице Щурихина — на пересечении с улицей Ярославская ужасное состояние дорог. Уже несколько лет мы пишем об этом в госорганы, но от акимата и прочих органов не получили достойных ответов. Рядом с нами находятся две общеобразовательные школы — СОШ №25 №8 и спортивная — ДЮСШ №4. Каждый день с раннего утра дети ходят в школу по лужам и грязи. Машины едут, обрызгивая их грязью, и при этом скребут днищами кочки на дороге.



Прошу вас, если сможете – обратите внимание властей на нашу ситуацию, улицы Ярославская и Щурихина нуждаются в спешном ремонте.



Наш аким ЗКО Алтай Сейдирович сказал : «Мы должны избавиться от ассоциации Уральска с плохими дорогами». Только когда это будет?! Просим вас помочь!!!

Милана Ерболовна