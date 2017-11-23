Мужчину насмерть сбили на светофоре в Уральске

Авария произошла по улице Гагарина, в районе ТЭЦ. Мужчина переходил дорогу на красный свет.

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Сегодня, 23 ноября, в семь утра водитель «Audi-100» сбил мужчину, переходившего дорогу на красный свет, сообщает ДВД ЗКО.

— Мужчина от полученных травм скончался на месте, — рассказал пресс-секретарь ДВД области, — По факту аварии заведено уголовное дело по статье 345 часть 3 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».

Водителю грозит до пяти лет лишения свободы и лишение права занимать определённые должности в течение пяти лет.

Мария МЕЛЬНИКОВА