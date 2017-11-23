Неизвестные осквернили скульптуру Джулии в Уральске

На лице у скульптуры нарисованы усы и свастика. Хулиганов ищет полиция.

Фото осквернённой скульптуры возмутило жителей города.

— Заведено адмпроизводство по статье 136 «Мелкое хулиганство», — рассказал начальник местной полицейской службы Муслим Жардемов. — Сейчас мы просматриваем камеры наблюдения, расположенные на площади. Возможно, хулиганы попали на видео. Скульптуру памяти Батырхана Шукенова установят в Уральске

Напомним, что скульптура появилась на площади Уральска осенью этого года. Девушка олицетворяет популярную песню Батырхана Шукенова, которую он впервые исполнил в Уральске.

Мария МЕЛЬНИКОВА