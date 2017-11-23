Погода +3oC
$330.22
388.07
5.6
Опубликовано: Чт, Ноя 23rd, 2017
453 ЗКО / Картина дня

Неизвестные осквернили скульптуру Джулии в Уральске

На лице у скульптуры нарисованы усы и свастика. Хулиганов ищет полиция.

Фото осквернённой скульптуры возмутило жителей города.

— Заведено адмпроизводство по статье 136 «Мелкое хулиганство», — рассказал начальник местной полицейской службы Муслим Жардемов. — Сейчас мы просматриваем камеры наблюдения, расположенные на площади. Возможно, хулиганы попали на видео.

Скульптуру памяти Батырхана Шукенова установят в Уральске

Напомним, что скульптура появилась на площади Уральска осенью этого года. Девушка олицетворяет популярную песню Батырхана Шукенова, которую он впервые исполнил в Уральске.

Мария МЕЛЬНИКОВА

Оставьте комментарий

Вы ввели: 0 из 2 000 символов.

x
2017-11-23
Утром3 ℃
Днем3 ℃
Вечером1.1 ℃
Ночью-1.49 ℃
Влажность100 %
ДавлениеhPa 1016.74
Скорость ветра3.67 м/с
2017-11-24
Утром-0.11 ℃
Днем0.99 ℃
Вечером-0.09 ℃
Ночью-2.02 ℃
Влажность99 %
ДавлениеhPa 1022.23
Скорость ветра4.71 м/с