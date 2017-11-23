Неизвестные осквернили скульптуру Джулии в Уральске
На лице у скульптуры нарисованы усы и свастика. Хулиганов ищет полиция.
— Заведено адмпроизводство по статье 136 «Мелкое хулиганство», — рассказал начальник местной полицейской службы Муслим Жардемов. — Сейчас мы просматриваем камеры наблюдения, расположенные на площади. Возможно, хулиганы попали на видео.
Напомним, что скульптура появилась на площади Уральска осенью этого года. Девушка олицетворяет популярную песню Батырхана Шукенова, которую он впервые исполнил в Уральске.
Мария МЕЛЬНИКОВА