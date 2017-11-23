Погода на ближайшие сутки в Уральске и Аксае

24 ноября в Уральске и Аксае ожидается понижение температуры. Пасмурная погода с осадками.

иллюстративное фото из открытых источников

В Уральске 24 ноября, по сообщению GISmeteo, температура днём воздуха опустится до +1 градуса. В течение всего дня будут дожди, вечером — небольшой снег. Влажность воздуха составит 90-100 процентов. Ночью температура воздуха опустится до -1.

В Аксае синоптики обещают пасмурную погоду, утром небольшой дождь. Днём температура воздуха поднимется до +2 градусов. Влажность воздуха составит 80 процентов. Ночью температура будет около ноля.