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Опубликовано: Чт, Ноя 23rd, 2017
22 ЗКО / Картина дня

Погода на ближайшие сутки в Уральске и Аксае

24 ноября в Уральске и Аксае ожидается понижение температуры. Пасмурная погода с осадками.

иллюстративное фото из открытых источников

В Уральске 24 ноября, по сообщению GISmeteo, температура днём воздуха опустится до +1 градуса. В течение всего дня будут дожди, вечером — небольшой снег. Влажность воздуха составит 90-100 процентов. Ночью температура воздуха опустится до -1. 

В Аксае синоптики обещают пасмурную погоду, утром небольшой дождь. Днём температура воздуха поднимется до +2 градусов. Влажность воздуха составит 80 процентов. Ночью температура будет около ноля. 

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2017-11-23
Утром3 ℃
Днем3 ℃
Вечером1.25 ℃
Ночью-1.5 ℃
Влажность100 %
ДавлениеhPa 1018.67
Скорость ветра3.41 м/с
2017-11-24
Утром-0.11 ℃
Днем0.99 ℃
Вечером-0.09 ℃
Ночью-2.02 ℃
Влажность99 %
ДавлениеhPa 1022.23
Скорость ветра4.71 м/с