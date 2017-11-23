Полиция Уральска заявила, что скоростемер исправен

Однако, по мнению водителей, которые не согласны с выписанными штрафами за превышение скорости, полиция могла скрыть выявленные дефекты прибора.

Фото от 20 ноября, сделанное во время встречи водителей с полицией.

Как сообщили в Управлении административной полиции ДВД ЗКО, стационарный скоростемер «Мираж», установленный по улице Чагано-Набережная, был обследован 20 ноября 2017 года.

— Его проверил специалист фирмы ТОО «НТЦ-НП» из Астаны, — рассказали в УАП. — В ходе обследования неполадок, сбоев и неисправностей не выявлено. Система работает в штатном режиме. В Уральске более 70 возмущенных водителей собрались перед зданием полиции

Однако водители, не согласные с выписанными им штрафами, не верят в то, что прибор исправен.

— На наш взгляд, полиция делает все возможное, чтобы скрыть достоверную информацию о состоянии этого прибора. Во-первых, почему-то полиция, едва приняв наши заявления и еще не проведя толком проверки, тут же распространяет в СМИ информацию, заявляя о том, что прибор исправен. Второе — полиция нам так и не предоставила прежний сертификат, а предоставляет новый, хотя срок действия прежнего сертификата истекает 29 ноября. Третье — несмотря на прежние заверения, полиция провела технический осмотр скоростемера без нашего присутствия. Все сделано втихую, без доступа общественности. Мы видим, что полиция не настроена на диалог и полноценную проверку, а упрямо настаивает на том, что оборудование исправно, — сказал Андрей СТАРИЧЕНКОВ, один из участников инициативной группы несогласных водителей. Водители Уральска нашли доказательства неправильной работы скоростемера

Сертификат о поверке скоростемера «Мираж», установленного по ул. Чагано-Набережная, № ХР-091 от 20 ноября 2017 г. Срок действия сертификата — до 20 ноября 2018 г.

Екатерина ЛИТВЯКОВА