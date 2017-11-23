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Опубликовано: Чт, Ноя 23rd, 2017
459 Главная тема / ЗКО / Картина дня

Полиция Уральска заявила, что скоростемер исправен

Однако, по мнению водителей, которые не согласны с выписанными штрафами за превышение скорости, полиция могла скрыть выявленные дефекты прибора.

Фото от 20 ноября, сделанное во время встречи водителей с полицией.

Как сообщили в Управлении административной полиции ДВД ЗКО, стационарный скоростемер «Мираж», установленный по улице Чагано-Набережная, был обследован 20 ноября 2017 года.

— Его проверил специалист фирмы ТОО «НТЦ-НП» из Астаны, — рассказали в УАП. — В ходе обследования неполадок, сбоев и неисправностей не выявлено. Система работает в штатном режиме.

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Однако водители, не согласные с выписанными им штрафами, не верят в то, что прибор исправен.

— На наш взгляд, полиция делает все возможное, чтобы скрыть достоверную информацию о состоянии этого прибора. Во-первых, почему-то полиция, едва приняв наши заявления и еще не проведя толком проверки, тут же распространяет в СМИ информацию, заявляя о том, что прибор исправен. Второе — полиция нам так и не предоставила прежний сертификат, а предоставляет новый, хотя срок действия прежнего сертификата истекает 29 ноября. Третье — несмотря на прежние заверения, полиция провела технический осмотр скоростемера без нашего присутствия. Все сделано втихую, без доступа общественности. Мы видим, что полиция не настроена на диалог и полноценную проверку, а упрямо настаивает на том, что оборудование исправно, — сказал Андрей СТАРИЧЕНКОВ, один из участников инициативной группы несогласных водителей.

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Сертификат о поверке скоростемера «Мираж», установленного по ул. Чагано-Набережная, № ХР-091 от 20 ноября 2017 г. Срок действия сертификата — до 20 ноября 2018 г.

Екатерина ЛИТВЯКОВА

4 комментария
  1. Oblastnoi says:
    23 ноября 2017 в 14:00

    срок указан неверно, должно быть 19 ноября 2018 года

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  2. Router says:
    23 ноября 2017 в 14:14

    О, опять Стариченков… А специалист по строительству дорог сможет сделать поверку скоростомера?

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  3. Азамат says:
    23 ноября 2017 в 14:19

    Добрый день !!! У ТОО «НТЦ-НП» прошел срок аккредитации. Аттестат аккредитации дается Национальным Центром Аккредитации сроком на пять лет, у них она от 2010 года. Если у них нет действующего аттестата аккредитации то они не могут работать под знаком НЦА. Контакты НЦА: +7 (7172) 75-06-01 +7(7172) 75-06-31

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  4. Поверитель says:
    23 ноября 2017 в 14:27

    Сертификат о поверке оформлен с нарушениями СТ РК 2.4
    1 Не указана погрешность средства измерений — нарушение
    2 Скорей всего согласно методике поверки, должен быть протокол поверки.
    3 Не корректно указана неопределенность средств измерений, не бывает неопределенности просто 0,1293 — нарушение
    3 Самоклеющийся лейбл — как я понял, наклеили на сам прибор, не на сертификат, через пару дней его не будет там, погода постарается, соответственно прибор не будет считаться поверенным.

    Думаю если покажут протокол, то и там будет много чего удивительного.

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