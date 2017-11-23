Полиция Уральска заявила, что скоростемер исправен
Однако, по мнению водителей, которые не согласны с выписанными штрафами за превышение скорости, полиция могла скрыть выявленные дефекты прибора.
Как сообщили в Управлении административной полиции ДВД ЗКО, стационарный скоростемер «Мираж», установленный по улице Чагано-Набережная, был обследован 20 ноября 2017 года.
— Его проверил специалист фирмы ТОО «НТЦ-НП» из Астаны, — рассказали в УАП. — В ходе обследования неполадок, сбоев и неисправностей не выявлено. Система работает в штатном режиме.
Однако водители, не согласные с выписанными им штрафами, не верят в то, что прибор исправен.
— На наш взгляд, полиция делает все возможное, чтобы скрыть достоверную информацию о состоянии этого прибора. Во-первых, почему-то полиция, едва приняв наши заявления и еще не проведя толком проверки, тут же распространяет в СМИ информацию, заявляя о том, что прибор исправен. Второе — полиция нам так и не предоставила прежний сертификат, а предоставляет новый, хотя срок действия прежнего сертификата истекает 29 ноября. Третье — несмотря на прежние заверения, полиция провела технический осмотр скоростемера без нашего присутствия. Все сделано втихую, без доступа общественности. Мы видим, что полиция не настроена на диалог и полноценную проверку, а упрямо настаивает на том, что оборудование исправно, — сказал Андрей СТАРИЧЕНКОВ, один из участников инициативной группы несогласных водителей.
Сертификат о поверке скоростемера «Мираж», установленного по ул. Чагано-Набережная, № ХР-091 от 20 ноября 2017 г. Срок действия сертификата — до 20 ноября 2018 г.
Екатерина ЛИТВЯКОВА
срок указан неверно, должно быть 19 ноября 2018 года
О, опять Стариченков… А специалист по строительству дорог сможет сделать поверку скоростомера?
Добрый день !!! У ТОО «НТЦ-НП» прошел срок аккредитации. Аттестат аккредитации дается Национальным Центром Аккредитации сроком на пять лет, у них она от 2010 года. Если у них нет действующего аттестата аккредитации то они не могут работать под знаком НЦА. Контакты НЦА: +7 (7172) 75-06-01 +7(7172) 75-06-31
Сертификат о поверке оформлен с нарушениями СТ РК 2.4
1 Не указана погрешность средства измерений — нарушение
2 Скорей всего согласно методике поверки, должен быть протокол поверки.
3 Не корректно указана неопределенность средств измерений, не бывает неопределенности просто 0,1293 — нарушение
3 Самоклеющийся лейбл — как я понял, наклеили на сам прибор, не на сертификат, через пару дней его не будет там, погода постарается, соответственно прибор не будет считаться поверенным.
Думаю если покажут протокол, то и там будет много чего удивительного.