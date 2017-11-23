После пикета учитель из ЗКО не смог устроится на работу

— Когда я подавал документы на открытую вакансию, — рассказал Руслан Уразалиев в телефонном разговоре «УН», — секретарь, принимавшая бумаги, проверила их и ни о каких ошибках речи не было. Мне сказали, что я подхожу на эту должность. После того, как я вышел на площадь с плакатом и открыто заявил о незаконных действиях властей, мне позвонили из комиссии, и сообщили, что я не прошёл конкурс. А всё потому, что была допущена какая-то ошибка в документах.