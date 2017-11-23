После пикета учитель из ЗКО не смог устроится на работу
Сельскому учителю отказали в трудоустройстве после проведённой акции протеста у областного акимата. Формальной причиной отказа в вакансии стала ошибка в документах.
Учитель из Жангалы Руслан Уразалиев, устроивший пикет на площади Абая в Уральске, по возвращении в село, не смог устроится на работу в местный ДК. Документы на вакантную должность он подавал до проведения акции протеста. Руслан считает, что отказ в трудоустройстве связан с его активной гражданской позицией в отношении местного акимата.
— Когда я подавал документы на открытую вакансию, — рассказал Руслан Уразалиев в телефонном разговоре «УН», — секретарь, принимавшая бумаги, проверила их и ни о каких ошибках речи не было. Мне сказали, что я подхожу на эту должность. После того, как я вышел на площадь с плакатом и открыто заявил о незаконных действиях властей, мне позвонили из комиссии, и сообщили, что я не прошёл конкурс. А всё потому, что была допущена какая-то ошибка в документах.
Мы попытались связаться с властями Жангалы, чтобы прояснить ситуацию. В акимате сельского округа комментировать этот случай отказались, посоветовав нам обратиться в отдел культуры сельского округа. Однако получить комментарии от руководителя отдела культуры нам также не удалось – его на месте застать мы не смогли. Секретарь на все звонки отвечала, что начальник в акимате.
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Мария МЕЛЬНИКОВА
Ішкі саясат басқармасы рухани қырши бермей, осы мәселені шешсей. Нарымбетов, Кушеков айтындаршиш бірдеңке, кабинеттеріңде жылы жерде тығылмай.