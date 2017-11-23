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Опубликовано: Чт, Ноя 23rd, 2017
364 ЗКО / Картина дня

Радиоактивное облако прошло над Уральском, но специалисты повышения радиации не выявили

Санэпидемиологи области сообщили, что радиоактивное облако из Челябинска не повлияло на экологическую обстановку в ЗКО, несмотря на то, что оно прошло над Уральском.

Карта распространения рутения-106. //фото с сайта «Открытая Россия»

Информация о радиоактивном облаке, распространившемся из Челябинской области по европейской части материка Евразия, появилась в СМИ в середине ноября. В изданиях говорилось, что выброс рутения-106, радиоактивного изотопа, произошёл в конце сентября — начале октября. По сообщению европейских мониторинговых станций, в начале октября они зафиксировали превышение содержания радиоактивного изотопа в воздухе в нескольких странах Европы. Позже появилась информация, что радиоактивное облако достигло Казахстана, а именно — ЗКО. За комментариями о радиационном фоне в области мы обратились в Департамент охраны общественного здоровья.

— Мониторинг гамма-фона проводится нами ежемесячно, — рассказал «УН» Сергей Щербина, заместитель руководителя Департамента. — Мы отслеживаем ситуацию по области: в городе и по каждому району в отдельности. С начала года фон не менялся. Никаких резких «скачков» радиационного фона в ближайшее время не наблюдалось. Последние измерения за октябрь показали, что гамма-фон составляет 00,4-00,16 микрозиверт/час. Это норма для нашей области.

При повышении радиационной активности, рассказал Сергей Щербина, они обязаны незамедлительно сообщить об этом властям и оповестить население.

Вместе с тем, как видно из карты прохождения радиоактивного облака, составленной ученными европейской службы мониторинга радиации, воздушные массы прошли над Уральском и областью с северо-восточного в юго-западном направлении.

Мария МЕЛЬНИКОВА

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