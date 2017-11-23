Сертификаты на скоростемеры могут быть поддельными

В противостоянии уральских водителей и полиции появились скандальные подробности. Сертификат на оборудование, исправность которого водители ставят под сомнение, может оказаться поддельным. Обнаружены несколько сертификатов с разными подписями одного и того же специалиста.

Напомним, что более сотни уральских водителей требуют от полиции провести независимое обследование скоростемера на улице Чагано-Набережная, который с середины октября стал штрафовать водителей, даже, если их автомобили не превышали скорость. Полиция настаивает на том, что скоростемер исправен и водителям надо заплатить штраф. «Камнем преткновения» стал сертификат на скоростемер. Водители настаивали на том, чтобы полиция предоставила им для ознакомления оригинал сертификата на скоростемер. Полиция просьбу водителей выполнила, но весьма своеобразно — прислала в местные СМИ снимок сертификата, выданного на злополучный скоростемер компанией НТЦ «Новые проекты» 20 ноября 2017 года. По данным полиции, эта организация проверила данное оборудование и подтвердила, что скоростемер исправен.

Но теперь выясняются дополнительные подробности. Водители нашли сертификаты, выданные на другие скоростемеры этой же компанией и подписанные одним и тем же специалистом, но вот подписи в документах стоят абсолютно разные.

— Мы не знаем, в каком из этих сертификатов стоит подлинная подпись специалиста Степановой. Но визуально мы видим, что расписывались абсолютно разные люди. Это лишь укрепило наше мнение в том, что полиция хочет любой ценой доказать свою правоту, — считает один из членов инициативной группы водителей Нурлан Бекужин.

Редакция просит прокуратуру и руководство полиции расценивать эту публикацию как редакционный запрос.