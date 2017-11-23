Стали известны подробности попытки похищения ребенка в Уральске

Мужчина пытавшийся похитить 4-летнего ребенка средь бела дня в Уральске, страдал алкогольным психозом. Об этом сообщили родственники задержанного.

До своего задержания Владимир проживал вот в этом общежитии для выпускников детского дома вместе с семьей своего брата.

Племянник мужчины, который пытался украсть четырёхлетнего ребёнка, уверяют, что он не хотел воровать малыша. Его поступок – последствия длительного пьянства.

Речь идёт об инциденте, которое произошёл днём 21 ноября на пересечении улиц Кокчетавская и Партизанская, в рядом с 4ой школой. 25-летний Владимир Колесников схватил проходившего мимо четырёхлетнего малыша и побежал с ним вдоль улицы. Мама ребёнка подняла шум, сообщили очевидцы произошедшего, и мужчина, отпустив ребёнка, убежал.

— Женщин было трое, — сообщила жительница расположенного рядом дома, попросившая не указывать её имени, — С ними были несколько детей. Они все начали кричать, он (Владимир Колесников – примечание «УН») ребёнка оставил, а сам сбежал. Но его потом быстро поймали.

Нам удалось поговорить с племянником Владимира Колесникова Ринатом Колесниковым, который живёт в квартале от случившегося в общежитии «Шанырак», где проживают выпускники детского дома. Как выяснилось сам Владимир тоже воспитывался в детском доме.

Ринат Колесников, племянник задержанного, говорит, что сейчас они пытаются отыскать маму ребенка и объяснить ей, что Владимир отобрал ребенка из-за белой горячки.

— Дело в том, что он пил уже третий день, — поделился Ринат подробностями, — Ему начали мерещится странные вещи. Мы его с Димой (родной брат Владимира) дежурили рядом с ним день и ночь, чтобы не натворил ничего. Но Володе удалось как-то сбежать из квартиры брата, пока тот задремал.

Ринат пытался найти сбежавшего родственника, но не догнал. Когда он вернулся в общежитие, соседи ему сообщили, что Владимир пытался украсть чужого ребёнка.

— Я побежал туда, — рассказал Ринат, — Там была женщина, у которой Володя забрал ребёнка. Но говорить со мной она не стала. Я её понимаю, для них это шок. Я сам до сих пор в шоке, что он мог такое сделать. На него ведь это не похоже. Он когда к нам приходит, с моими детьми всегда играет, подарки приносит, угощения.

Поговорить с Владимиром Ринат не смог – его уже задержали сотрудники полиции. После оформления бумаг, по словам Рината, Владимира увезли в горотдел.

Получить официальный комментарий от полиции корреспонденты «УН» не смогли, как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, данные по случившемуся им ещё не предоставили.

По словам Рината, они намерены выйти на связь с потерпевшей стороной для прояснения ситуации и помощи.

Мария Мельникова