В детской стоматологии в ЗКО лечение по-прежнему бесплатное

После приватизации областной детской стоматологической поликлиники, изменения произошли в системе приема пациентов. Кроме того, в стоматологии появился платный терапевтический кабинет.

Иллюстративное фото

Об этом «УН» сообщил и.о. руководителя областного управления здравоохранения Нурдатан БЕРКИНГАЛИ.

— В детской стоматологической поликлинике введена талонная система приема, — рассказал Нурдата Беркингали. — Это решение принято из-за больших очередей во все кабинеты поликлиники — хирургический, терапевтический и смотровой кабинеты. Все обратившиеся проходят через смотровой кабинет №1. В нем проходит диагностика тех пациентов, кто обратился впервые. Потом его направляют в терапевтический или хирургический кабинет с талоном, где указан кабинет и время приема. Повторные посещения ведутся по записи у узкого специалиста, к которому пациент обращался ранее. В ЗКО детская стоматология продана в частные руки за 103 миллиона тенге

В рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, детям до 15 лет оказание услуг в стоматологии происходит бесплатно.

— Световые пломбы в эти услуги не входят, — отметил и.о. руководителя облаздрава. – Также в поликлинике имеется один платный терапевтический кабинет. Сейчас проводится пересмотр перечня платных услуг и расценок оказания платных услуг терапевтического приема.

Кроме того, Нурданат Беркингали сообщил, что в ближайшее время планируется заменить старое медицинское оборудование на новое, будет проведен ремонт, улучшатся условия работы для сотрудников.

Екатерина ЛИТВЯКОВА