В Казахстане хотят ввести жесткие ограничения для чиновников

Приветствуя решение российских властей ограничить стоимость служебных автомобилей для госслужащих, аналогичный закон предлагают принять в Казахстане, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу СМК.

Рекомендации разработаны при участии известных общественных деятелей, независимых политологов, психологов и социологов.

Запреты для чиновников:

Иметь наручные часы дороже 500 долларов

Ювелирные украшения дороже 300 долларов

Особняки дороже 100 000 долларов,

Земельные участки более 1 гектара,

Самолеты и другие летательные аппараты дороже 50 000 долларов,

Яхты, катера и другие плавсредства дороже 40 000 долларов

Верхнюю одежду стоимостью более 500 долларов.

Нижнее белье дороже 5 долларов

Услуги массажистов и проституток стоимостью более 20 долларов

Пользоваться косметикой и парфюмерией дороже 7 долларов

Делать прически дороже 3 долларов

Иметь более 2-ух жен (мужей) одновременно

Вступать в брак более 3-х раз

Заключать в брак с людьми, не являющихся гражданами Таможенного союза

Вступать в интимные отношения с иностранцами

Ориентировать свою сексуальность более чем в одном направлении

Заниматься сексом тайком от общественности.

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