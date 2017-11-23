В Казахстане хотят ввести жесткие ограничения для чиновников
Приветствуя решение российских властей ограничить стоимость служебных автомобилей для госслужащих, аналогичный закон предлагают принять в Казахстане, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу СМК.
Рекомендации разработаны при участии известных общественных деятелей, независимых политологов, психологов и социологов.
Запреты для чиновников:
Иметь наручные часы дороже 500 долларов
Ювелирные украшения дороже 300 долларов
Особняки дороже 100 000 долларов,
Земельные участки более 1 гектара,
Самолеты и другие летательные аппараты дороже 50 000 долларов,
Яхты, катера и другие плавсредства дороже 40 000 долларов
Верхнюю одежду стоимостью более 500 долларов.
Нижнее белье дороже 5 долларов
Услуги массажистов и проституток стоимостью более 20 долларов
Пользоваться косметикой и парфюмерией дороже 7 долларов
Делать прически дороже 3 долларов
Иметь более 2-ух жен (мужей) одновременно
Вступать в брак более 3-х раз
Заключать в брак с людьми, не являющихся гражданами Таможенного союза
Вступать в интимные отношения с иностранцами
Ориентировать свою сексуальность более чем в одном направлении
Заниматься сексом тайком от общественности.
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