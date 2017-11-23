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Опубликовано: Чт, Ноя 23rd, 2017
3 ЗКО / Картина дня

В Олимпиаде-2018 от ЗКО примут участие два спортсмена

Главные кандидаты на участие в XXIII Зимних Олимпийских играх от ЗКО — шорт-трекисты Абзал АЖГАЛИЕВ и Нурберген ЖУМАГАЗИЕВ.

Фото с сайта sport-express.ru

Об этом сообщили в управлении спорта и физической культуры ЗКО. Однако, в управлении спорта не исключили, что к Абзалу АЖГАЛИЕВУ и Нурбергену ЖУМАГАЗИЕВУ могут подключиться и другие спортсмены.

Нурберген Жумагазиев

— На сегодняшний день национальная сборная Казахстана по шорт-треку завоевала 9 лицензий на участие в Играх в Южной Корее, — рассказали в управлении спорта. – У мужчин на дистанцию 500 метров выиграно 3 лицензии, на дистанцию 1500 метров – 1 лицензия. У женщин на дистанцию 500 метров – 1 лицензия, на дистанцию 1000 метров – 2 лицензии, на дистанцию 1500 метров – 2 лицензии.

В облспорте отметили, что данные лицензии не являются именными, то есть они не закреплены за определенными спортсменами. А окончательный список участников от Казахстана по шорт-треку будет утвержден 10 декабря на заседании международной федерации конькобежных видов спорта.

Абзал Ажгалиев

Асия АМАНБАЕВА, руководитель управления спорта рассказала, что западноказахстанские шорт-трекисты Абзал Ажгалиев и Нурберген Жумагазиев получили право принять участие в Олимпийских играх-2018 по итогам выступлений на этапах Кубка мира. Всего прошло четыре этапа – в Венгрии, Нидерландах, Китае и Южной Корее.

— Также, в ходе проведения отборочных соревнований рассматривались кандидатуры Аниты НАГАЙ и Нуртилека КАЖГАЛИ.

В Сочи состоялась церемония поднятия флага РК

Отметим, что на прошлой зимней Олимпиаде, которая прошла в российском Сочи в 2014 году, нашу область представляли 5 шорт-трекистов: Айдар Бекжанов, Нурберген Жумагазиев, Абзал Ажгалиев, Аслан Даумов и Инна Симонова.

Екатерина ЛИТВЯКОВА

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