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Опубликовано: Чт, Ноя 23rd, 2017
265 Главная тема / ЗКО

В Уральске малышке с серьёзным заболеванием подарили дорогостоящие аппараты (Видео)

Пятимесячная Амира Ерланова из Жангалы не может дышать и кушать самостоятельно – для этого ей необходимы кислородный аппарат и отсасыватель жидкости.

Буквально на прошлой неделе Амира Ерланова вместе с мамой вернулась из института материнства и детства Астаны, и сразу же врачи забрали её в областную детскую больницу. Без специальной аппаратуры девочка не может прожить ни минуты.

Эту аппаратуру для неё приобрело ТОО «Медмаркет –эксперт» (директор – Владимир Чигрин)

Менеджер фонда «Жулдыз» Данара Идрисова организовала встречу Асем Мусаевой (это мама Амиры) с менеджером ТОО «Медмаркет-эксперт» Оксаной Мановицкой, которая вручила ей так нужные малышке кислородный аппарат и отсасыватель жидкости.

При встрече обе девушки – и Асем, и Оксана – не смогли сдержать слёз, мама Амиры от души поблагодарилаколлектив «Медмаркета» за то, что они не просто подарили им медприборы, а дали им возможность вместе с дочкой попасть к себе домой в Жангалу.

Людмила Калашникова, Ерсын Мирханов

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