В Уральске штраф за нарушение ПДД можно оплатить на месте
Специально для этого 22 патрульных экипажа, в том числе 2 микроавтобуса «Автоурган» стоящих на страже порядка города, оснащают POS-терминалами.
Как сообщила пресс-служба ДВД ЗКО, 17 ноября 2017 года по инициативе прокуратуры города подписан трехсторонний меморандум о взаимном сотрудничестве между прокуратурой города Уральска, Местной полицейской службой УВД г.Уральска и Уральским филиалом АО «ForteBank».
Цель данного сотрудничества — оптимизация порядка оплаты административных штрафов с использованием платежных карточек посредством POS-терминалов.
Оплата штрафов на месте безналичным расчетом, по мнению сотрудников правоохранительных органов, позволит сэкономить время автовладельцам и создаст ряд других удобств для граждан города.
Для впервые совершивших правонарушение лиц и признавших вину, оплата штрафа на месте будет автоматически применяться с его сокращением на 50 % и полным окончанием производства.
При этом водители могут оплатить и старые штрафы.
Терминалы будут принимать любые банковские карточки и выдавать две квитанции: одну — водителю и вторую — полицейскому.
Людмила КАЛАШНИКОВА
Тоже мне новость..да наши водители испокон веков платят «штрафы» на месте в размере установленном сторонами.. в этом вопросе мы впереди планеты всей даже при прежнем отсутствии интернета и пр.благ цивилизации
Это услуга была доступна и раньше, только брали наличными.