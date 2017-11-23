В Уральске штраф за нарушение ПДД можно оплатить на месте

Специально для этого 22 патрульных экипажа, в том числе 2 микроавтобуса «Автоурган» стоящих на страже порядка города, оснащают POS-терминалами.

Иллюстративное фото

Как сообщила пресс-служба ДВД ЗКО, 17 ноября 2017 года по инициативе прокуратуры города подписан трехсторонний меморандум о взаимном сотрудничестве между прокуратурой города Уральска, Местной полицейской службой УВД г.Уральска и Уральским филиалом АО «ForteBank».

Цель данного сотрудничества — оптимизация порядка оплаты административных штрафов с использованием платежных карточек посредством POS-терминалов.

Оплата штрафов на месте безналичным расчетом, по мнению сотрудников правоохранительных органов, позволит сэкономить время автовладельцам и создаст ряд других удобств для граждан города.

Для впервые совершивших правонарушение лиц и признавших вину, оплата штрафа на месте будет автоматически применяться с его сокращением на 50 % и полным окончанием производства.

При этом водители могут оплатить и старые штрафы.

Терминалы будут принимать любые банковские карточки и выдавать две квитанции: одну — водителю и вторую — полицейскому.

Людмила КАЛАШНИКОВА