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Опубликовано: Чт, Ноя 23rd, 2017
176 ЗКО / Картина дня

В Уральске скончалась вдова Сакена Гумарова

Гульсара Гумарова умерла в доме престарелых Уральска, где провела последние две недели своей жизни.

фото Рауля Упорова

— 10 ноября Гульсара Гумарова поступила к нам, — рассказала Людмила Старичева, зам. директора интерната для престарелых и инвалидов по медчасти, — Она была в тяжёлом состоянии. 21 ноября женщина скончалась.

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Причину смерти медики нам назвать отказались, сославшись на врачебную тайну.

Напомним, что вдова известного художника Сакена Гумарова 77-летняя Гульсара Валиевна Гумарова больше полугода провела в сестринском отделении Зелёновской ЦРБ. Там за ней ухаживали медсёстры. Родственников она так и не дождалась.

Мария МЕЛЬНИКОВА

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