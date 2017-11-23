В Уральске скончалась вдова Сакена Гумарова

Гульсара Гумарова умерла в доме престарелых Уральска, где провела последние две недели своей жизни.

фото Рауля Упорова

— 10 ноября Гульсара Гумарова поступила к нам, — рассказала Людмила Старичева, зам. директора интерната для престарелых и инвалидов по медчасти, — Она была в тяжёлом состоянии. 21 ноября женщина скончалась. «Она никого не винит» (ЛОНГРИД)

Причину смерти медики нам назвать отказались, сославшись на врачебную тайну.

Напомним, что вдова известного художника Сакена Гумарова 77-летняя Гульсара Валиевна Гумарова больше полугода провела в сестринском отделении Зелёновской ЦРБ. Там за ней ухаживали медсёстры. Родственников она так и не дождалась.

Мария МЕЛЬНИКОВА