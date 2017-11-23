В Уральске женщина, бросившая своего ребенка, приговорена к общественным работам

21-летняя жительница Уральска приговорена судом к общественным работам за то, что бросила своего новорожденного ребенка на стройке.

Зарина Досмухамедова (в центре) во время оглашения приговора в зале суда

Судебный приговор был оглашен сегодня утром. Зарина Досмухамедова была признана судом виновной по статье 119 Уголовного Кодекса «Оставление ребенка в опасности» и приговорена к 100 часам общественных работ.

В таком виде был найден Алижан на стройке