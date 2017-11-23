В Уральске женщина, бросившая своего ребенка, приговорена к общественным работам
21-летняя жительница Уральска приговорена судом к общественным работам за то, что бросила своего новорожденного ребенка на стройке.
Судебный приговор был оглашен сегодня утром. Зарина Досмухамедова была признана судом виновной по статье 119 Уголовного Кодекса «Оставление ребенка в опасности» и приговорена к 100 часам общественных работ.
Напомним, речь идет о младенце, которого нашли на строительной площадке в Уральске в июне этого года. Живого, но покусанного комарами новорожденного младенца нашел сторож стройки. Тогда полицейским пришлось в течение 4 дней обходить более 400 семей, в которых женщины стояли на учете по беременности и удалось установить личность матери ребенка — Зарины Досмухамедовой. Она призналась, что бросила ребенка после того, как ее молодой человек отказался жить с ней. Своим родителям молодая женщина сказала, что уезжает к родственникам в село, а сама отнесла ребенка на стройку, не решившись отнести его в дом ребенка.
В настоящее время Алижан находится в детском доме ребенка.