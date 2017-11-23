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Опубликовано: Чт, Ноя 23rd, 2017
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Выжившую в пожаре женщину в Уральске будут лечить в Самаре

Такое решение приняли родственники 37-летней Аселим Нигметовой. Однако местные врачи уверяют – всё необходимое лечение женщине могли обеспечить и в Уральске.

Иллюстративное фото

Вчера, 22 ноября, пострадавшую при взрыве природного газа женщину перевезли в самарскую клинику. Об этом корреспонденту «УН» сообщил Ерлан НИГМЕТОВ, родственник выжившей при пожаре женщины.

— Нам обещали, что ее перевезут в Астану, но так этого и не сделали, — рассказал мужчина. – Когда Аселим осмотрел профессор Ковалев из Самары, он предложил нам продолжить лечение у них в клинике. Мы решили перевезти её. Считаем, что у российских специалистов больше опыта в лечении больных с такими сильными ожогами.

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По словам Ерлана Нигметова, в Самаре женщину уже осмотрели специалисты узкого профиля, сделали УЗИ всех органов. Травм внутренних органов, переломов у нее нет. Но есть очень глубокие ожоги.

Свои услуги самарская клиника оценила в 5 миллионов тенге. Один миллион тенге родственники собрали сами, и в настоящее время собирают недостающие деньги. Семье, где есть двое детей – мальчики 8 и 11 лет, такие деньги собрать очень сложно. Сама Аселим работала учителем, а ее супруг Руслан водителем автобуса.

Если Вы хотите помочь Аселим Нигметовой, можете позвонить по номеру 8 707 404 12 80 (номер Ерлана Нигметова).

— Врачи сказали, что на лечении в самарской клинике она пробудет не меньше года, — отметил Ерлан. – Мы надеемся на ее выздоровление.

Однако, как отметили уральские врачи, всю необходимую помощь женщина получала и в Уральске. А передать ее российским специалистам было личным решением её родных.

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— Перевозить ее самолетом в Астану это действительно было рискованным предприятием, учитывая перегрузки в полете и то, что у женщины такие обширные ожоги. Мы провели телемост с НИИ Травматологии, специалисты которого однозначно высказались против транспортировки самолетом. То есть не было никакого злонамеренного отказа. Что касается лечения в Самаре то хотел бы подчеркнуть – российские коллеги подтвердили, что Аселим получала в Уральске очень качественное лечение. Перевезти ее в Самару – их личное решение. Там лечение платное, а мы сделали бы то же самое, только бесплатно, — сообщил заместитель руководителя областного управления здравоохранения Нурданат БЕРКИНГАЛИ.

Екатерина ЛИТВЯКОВА

Один комментарий
  1. Сергей says:
    23 ноября 2017 в 13:13

    Правильно сделали. Молодцы! У наших только обещания.

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