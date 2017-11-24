Чем грозит запрет анонимных комментариев в Казнете: самоцензура и крах форумов

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Мажилис одобрил поправки в законодательство по вопросам информации и коммуникаций, касающиеся запрета анонимных комментариев в Интернете.

Мажилис Парламента РК одобрил во втором чтении поправки в законодательство по вопросам информации и коммуникаций. Одна из самых обсуждаемых норм касается запрета на анонимное комментирование в Интернете. Журналисты и блогеры считают, что это может привести к самоцензуре и краху форумов в Казнете, передает Today.kz.

Согласно поправкам, комментировать любые новости, статьи и другие материалы в Сети казахстанцам можно будет, лишь пройдя авторизацию посредством электронно-цифровой подписи (ЭЦП) или SMS-сообщения.

Директор правового медиацентра Диана Окремова, участвовавшая в обсуждении поправок в составе рабочей группы в мажилисе, рассказала, как рассматривался законопроект.

«Во-первых, это не в начале (обсуждения — прим. автора) закона же появилось. Эта статья появилась, буквально, недавно — Министерство (информации и коммуникаций РК — прим. автора) решило внести. Мы задавали вопросы, пытались депутатов переубедить, что нельзя такую норму принимать, но Министерство было очень решительно настроено, и ничего не получилось, к сожалению. Депутаты как-то быстро с этим согласились — сразу, даже не задавая особо вопросов», — отметила она.

Как это будет контролироваться технически — Министерством не разъяснялось, добавила юрист.

«Не совсем понятно, для чего это делается. Скорее всего, для того, чтобы было легче выявлять нарушителей, которые что-то неправомерное напишут. Хотя сейчас это можно сделать без привязки к телефону. У нас к ответственности привлекают людей и без этого. По IP-адресу можно найти нарушителя — возбуждение розни, сепаратизм и так далее. Это, конечно, для Министерства (информации и коммуникаций РК — прим. автора) и правоохранительных органов дополнительное удобство, чтобы быстрее этих людей находить», — объяснила собеседница.

Директор правового медиацентра считает, что, если проект будет, в итоге, принят, для пользователей казахстанского сетевого пространства это станет, своего рода, самоцензурой.

«На мой взгляд, это такая форма самоцензуры для граждан. На всякий случай, бойтесь, прежде чем что-то писать», — отметила она.

Окремова не исключает, что эта норма может также привести к тому, что модераторы сайтов, вообще, отключат возможность комментирования на своих порталах или пользователям самим будет лень проходить регистрацию и они перестанут делиться мнениями.

«Как объясняли наши разработчики, главный аргумент был, что, когда вы, например, в социальных сетях регистрируетесь, у вас просят номер телефона, то есть практически вся регистрация в социальных сетях, на сайтах происходит через номер телефона — как мы зарегистрировались в Facebook в начале один раз, свой телефона привязали, и этого достаточно, не нужно это делать каждый раз. Но, опять же, эта норма так нечетко сформулирована, люди задаются вопросами, каким образом это будет происходить», — сообщила она.

Юрист отметила и другую важную и пока не разъясненную деталь — как казахстанцы будут комментировать материалы иностранных сайтов.

«Самые сложные вопросы, которые остаются без ответа, связаны с сайтами, которые не находятся в Казахстане. Получается, владельцы их зарубежные, они не подпадают под действие нашего закона. Каким образом они будут это контролировать — непонятно абсолютно», — сообщила Окремова.

Также у собеседницы есть опасения, что сайты, работающие, к примеру, в сфере авто или недвижимости, потеряют своих клиентов.

«Насколько я помню, там необязательно отправлять никакие SMS сейчас, а, если вступит в норму этот закон, то будут дополнительные расходы. Если несколько тысяч человек в день оставляют там объявления, комментируют — каким образом все это будет отслеживаться, потому что таких сайтов много, людей много, которые все это пишут, поэтому мне, например, интересно, как они технически это будут делать», — заключила Окремова.

Казахстанский политолог Марат Шибутов обеспокоен тем, что инициатива правительства может привести к «краху» форумов — открытых диалоговых площадок с неограниченным количеством участников.

Популярный пользователь Facebook Талгат Калиев пишет на своей странице о том, что не является сторонником анонимного комментирования, но считает при этом, что регистрация через ЭЦП или SMS — «перебор».

«Достаточно представить, каких затрат потребует «апгрейд» сайтов до этих опций, каких мощностей нужны серверы для обработки и хранения такого объема данных. И нельзя забывать о хроническом недоверии населения. Которое, кстати, трудно назвать необоснованным. У нас не могут обеспечить надежность хранения персональных данных в ЦОНах, успешно войти на сайт электронного правительства считается большой удачей, а тут еще и ради комментария на сайте придется каждый раз ЭЦП доставать», — пишет он.

Стоит отметить, что эту норму все-таки еще могут отменить — законопроект предстоит рассмотреть депутатам сената. После он будет отправлен на подпись Президента РК.

Обсуждение законопроекта

24 сентября 2016 года глава МИК РК сообщил о размещении в Интернете концепции законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам информации и коммуникаций» и пригласил пользователей активно подключаться к обсуждению документа. При этом он пообещал учесть все пожелания и комментарии. 7 октября Даурен Абаев повторил обещание и опроверг сложившееся мнение о том, что нормами законопроекта, в числе прочего, предусматривается установление тотального контроля над отечественной блогосферой. Министр рассказал о том, что поправка о статусе блогеров вызвала широкий резонанс.

11 ноября на «Медиа Құрылтай-2016» в Алматы глава МИК РК разъяснил норму о разрешении на публикацию от героя материалов в СМИ. Даурен Абаев подчеркнул, что предложенные поправки еще не внесены и подлежат доработке, а по поводу указанной нормы он заверил, что уже внесены изменения. По словам министра, речь идет не обо всех персональных данных, а о данных ограниченного доступа: это данные удостоверения личности, индивидуальные идентификационные номера, личные телефоны, адрес местожительства, место работы, условия трудового договора и так далее.

24 ноября 2016 года глава МИК на заседании рабочей группы по разработке нового законопроекта сообщил, что в Министерство информации и коммуникаций Республики Казахстан поступило более 200 предложений по поправкам в законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам информации и коммуникаций».

19 января 2017 года стало известно, что Министерство отказалось от нормы по добровольной регистрации блогеров и деанонимизации.

27 сентября глава МИК РК Даурен Абаев высказался о планируемой поправке в законодательство по вопросам информации и коммуникаций, согласно которой, журналисты должны будут получать согласие на распространение личной, семейной, врачебной, банковской и коммерческой тайн. По словам министра, поправка не помешает представителям СМИ проводить журналистские расследования и дальше писать о дорогом имуществе чиновников.

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