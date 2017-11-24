История со скоростемером в Уральске: оштрафованных больше тысячи (ВИДЕО)

Полиция Уральска провела специальный брифинг по ситуации со скоростемером, который водители считают неисправным. Опровергнуть доводы водителей полиция не смогла и на все доводы отвечала – «Идите в суд!».



Сегодня, 24 ноября, в здании Управления административной полиции состоялась очередная пресс-конференция по поводу работы одного конкретного скоростемера. Речь идет о приборе, установленном по улице Чагано-Набережная. Кроме представителей СМИ, в брифинге участвовали около 70 водителей, получивших предписание на оплату штрафа за превышение скорости. К слову, таких «нарушителей» больше, все прийти не смогли. Так, заявление на пересмотр предписаний в УАП уже подали 149 автовладельцев.

Письменные ответы на свои заявление водители еще не получили.

Однако Талгат АХАЕВ, заместитель начальника ДВД области, заявил, что данный скоростемер работает в штатном режиме, сбоев у него не зафиксировано.

В период с 25 сентября этого года мимо скоростемера по Чагано-Набережной только в одну сторону проехали 47 тысяч автомашин.

— Его проверили сотрудники научно-технического центра из Астаны, — отметил Талгат Ахаев. — И они сделали вывод, что он в порядке. После публикации в газете «Уральская неделя» материала о том, что сертификаты на скоростемеры могут быть поддельными, мы сделали запрос в эту организацию. К тому же, к этому вопросу подключилась прокуратура. Она тоже будет разбираться.

После того, как Ахаев отчитался перед водителями о проверке скоростемера, собравшиеся смогли задать свои вопросы полицейским.

— Объясните, почему сразу в нескольких предписаниях указана абсолютно идентичная скорость – до доли секунд. Как такое возможно? – спросил Нурлан Зеникешев.

Полицейские не смогли ответить на этот вопрос.

За октябрь этого года УАП выписано 792 предписания на оплату штрафов за превышение скорости, зафиксированного данным скоростемером. За полмесяца ноября – 346 предписаний.

Кстати, на многие прозвучавшие вопросы Талгат Ахаев отвечал примерно одинаково – «Подавайте в суд».

— А могло ли быть вмешательство в прибор извне? По сети, по интернету? Сейчас же много всяких хакеров, – спросил кто-то в толпе.

— Мы этого не можем проверить, — ответили полицейские.

— Всплеск штрафов начался после ремонта дороги. Мы не знаем, как это связано между собой, но это же очевидно! — возмущались водители.

— Идите в суд!

— Мы пойдем в суд! Но с чем? Кроме наших слов и уверенности, что мы не нарушали, у нас больше ничего нет! А вы в суде будете апеллировать выданным непонятной организацией сертификатом!

— Предоставьте доказательства в суде, что вы не превышали скорость, и мы отменим штраф! Просто отменить мы не можем.

— Но почему другие скоростемеры такое количество превышений скорости не зафиксировали?

— На Чагано-Набережной дорогу отремонтировали!

— Так и мы о том же! Значит дело в ремонте?

Полицейские не смогли дать вразумительного ответа на эти и многие другие вопросы.

Особенно красноречивым стало выступление молодого мужчины.

— Вы – правоохранительные органы, и должны защищать нас, свой народ. Президент вам все время говорит о том, что нужно реформировать полицию, чтобы вернуть доверие народа. А как вы собираетесь возвращать доверие общества, если на столь очевидное нарушение наших прав вы упрямо стоите на своем? И, вместо того, чтобы разбираться и защищать наши права, вы нанимаете какую-то частную фирму, после работы со скоростемерами которой нас штрафуют!

Текст, видео: Екатерина ЛИТВЯКОВА